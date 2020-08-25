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Номер извещения
32009390495
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
10.08.2020 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
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Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 11:0025.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390495Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 17:0025.09.2020 17:0025.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390495Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.09.202025.09.2020 17:0025.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390495Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)
Начальная цена
818 625,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
Документация лота
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Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 2
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