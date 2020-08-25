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    Главная / Торги / Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009390495

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    264/2020

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    10.08.2020 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_МИ.rar

    37-4_Протокол_№_37-4_от_01.09.2020_Омск.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2020 11:0025.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390495Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 17:0025.09.2020 17:0025.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390495Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 17:0025.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390495Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для лабораторного оборудования для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Начальная цена

    818 625,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/726704/name/5f520a39bbe7e2.39116538

    04.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инжектор капиллярный кварцевый 2,0 мм (EMT), для спектрофотометра ИСП iCAP6300DUO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Капиллярная трубка 0,4 мм для CETAC™ ASX-260 автосамплера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Капиллярная трубка 0,5 мм для CETAC™ ASX-260 автосамплера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Ловушка Tenax (#1) (Сорбционная трубка Trap 1 с тенаксом, прямая, для термодесорбера Tekmar Velocity)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Ловушка масляных паров exhaust oil mist filter для форвакуумного насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Подавитель капиллярный АМП 01 производства Аквилон для ЖИХ Стайер, для анализа анионов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Распылитель стеклянный Ezylok Seaspray Nebulizer, для спектрофотометра ИСП iCAP6300DUO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Трубка PFA для ИСП iCAP 6300, Sample Tubing (0.5 id, 1.6 od, PFA) шт./ 5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Трубка PVC, 2 стоппера, 0,51 мм ID оранж/желт, 152мм между стопперами упаковка 12 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Трубка PVC, 2 стоппера, 0,64 мм ID оранж/бел, 152мм между стопперами упаковка 12 шт."

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Трубка PVC, 2 стоппера, 1.02 мм ID ,бел/бел, 152мм между стопперами упаковка 12 шт."

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Трубка PVC, 2 стоппера, 1.85 мм ID зелен/зелен, 152мм между стопперами упаковка 12 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Трубка PVC, 2 стоппера, 3.17 мм ID черн/бел, 152мм между стопперами упаковка 12 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Трубка для перистальтического насоса, внутренний диаметр 0,76 мм, черная/черная упаковка 12 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Филамент высокотемпературный для GCMS Agilent 5975"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Фильтр деионизационный для ГВЧ-12 К"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Финишный фильтр для системы Симплисити (0,05 мкм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Реакторная трубка для multi N/C 2100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Катализатор платиновый catalyst platinum/ approx. 80 ml"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Циклонная распылительная камера (842312051411) Spray Chamber Thermo Fisher Scientific (США)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Комплект (12 шт.) тайгоновых трубок для перистальтического насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Адаптер для подключения распылительной камеры к горелке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Фильтр ионитовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Горелка кварцевая (EMT), для спектрофотометра ИСП iCAP6300DUO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Золотые уплотнители для насоса жидкостного хроматографа Agilent1200, Gold seal outlet"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Трубка-реактор U-образная для термодесорбера Tekmar Velocity с пористой мембраной, 10 мл, Purge-and-Trap Sparger Fritted, 1/2-inch mount, 10 mL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Кассета для капилляра в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Прокладки (септы) для анализатора Топаз"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Осушитель с силикагелем для анализатора Топаз"

    Кол-во: 2

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