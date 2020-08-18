Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / СП-234 Поставка материалов для строительства сети GPON

    СП-234 Поставка материалов для строительства сети GPON

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок поставка патч-кордов с несущим элементом (дроп-кабель) КазаньПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009391108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СП-234

    Наименование закупки

    СП-234 Поставка материалов для строительства сети GPON

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    10.08.2020 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_продлении.pdf

    извещение_и_документация_с_проверки.docx

    Приложение_№_А_к_Заявке.docx

    инфокарта_материалы_GPON_с_проверки_ЛЕНАР.docx

    Договор_поставки_№2_(по_заявкам_год).doc

    384-СП-234_пост_матер_для_строит_GPON_32009391108.pdf

    384-СП-234_пост_матер_для_строит_GPON_32009391108.pdf

    422-СП-234_пост_матер_для_строит_GPON_32009391108.pdf

    422-СП-234_пост_матер_для_строит_GPON_32009391108.pdf

    422-СП-234_пост_матер_для_строит_GPON_32009391108.pdf

    422-СП-234_пост_матер_для_строит_GPON_32009391108.pdf

    422-СП-234_пост_матер_для_строит_GPON_32009391108.pdf

    422-СП-234_пост_матер_для_строит_GPON_32009391108.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-45

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dinar.Garayev@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гараев Динар Газинурович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оптических шнуров, розеток, делителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оптических шнуров, розеток, делителей Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок Поставка оптических шнуров, розеток, делителей Казань

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка оптических шнуров, розеток, делителей Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка оптических шнуров, розеток, делителей Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оптических шнуров, розеток, делителей

    Начальная цена

    5 264 205,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727498/name/5f55fc6b01bf87.51149376

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патчкорд оптический SC/APC-SC/APC SM, 2 метра"

    Кол-во: 1053

    "Позиция 2"

    "Патчкорд оптический SC/APC-SC/UPC SM, 2 метра"

    Кол-во: 351

    "Позиция 3"

    "Адаптер (розетка) SC/APC SM бесфланцевый"

    Кол-во: 14742

    "Позиция 4"

    "Сплайс кассета универсальная КУ-01 "

    Кол-во: 702

    "Позиция 5"

    "Оптический делитель планарный Alpha Mile 1x8-SC/APC или эквивалент"

    Кол-во: 2864

    "Позиция 6"

    "Оптический делитель планарный Alpha Mile 1x4-SC/APC или эквивалент"

    Кол-во: 3475

    "Позиция 7"

    "Делитель оптический планарный SNR-PLC-1x2-SC/APC или эквивалент"

    Кол-во: 369

    "Позиция 8"

    "Делитель оптический корпусный dual window 1х2-95/5-SC/APC* или эквивалент"

    Кол-во: 369

    "Позиция 9"

    "Делитель оптический корпусный dual window 1х2-90/10-SC/APC* или эквивалент"

    Кол-во: 1106

    "Позиция 10"

    "Делитель оптический корпусный dual window 1х2-85/15-SC/APC* или эквивалент"

    Кол-во: 1106

    "Позиция 11"

    "Делитель оптический корпусный dual window 1х2-80/20-SC/APC* или эквивалент"

    Кол-во: 737

    "Позиция 12"

    "Делитель оптический корпусный dual window 1х2-75/25-SC/APC* или эквивалент"

    Кол-во: 369

    "Позиция 13"

    "Делитель оптический корпусный dual window 1х2-70/30-SC/APC* или эквивалент"

    Кол-во: 1106

    "Позиция 14"

    "Делитель оптический корпусный dual window 1х2-65/35-SC/APC* или эквивалент"

    Кол-во: 737

    "Позиция 15"

    "Делитель оптический корпусный dual window"

    Кол-во: 369

    "Позиция 16"

    "Делитель оптический корпусный dual window"

    Кол-во: 1931

    Лот 2

    Поставка патч-кордов с несущим элементом (дроп-кабель)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок поставка патч-кордов с несущим элементом (дроп-кабель) Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок поставка патч-кордов с несущим элементом (дроп-кабель) Казань

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее поставка патч-кордов с несущим элементом (дроп-кабель) Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее поставка патч-кордов с несущим элементом (дроп-кабель) Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка патч-кордов с несущим элементом (дроп-кабель)

    Начальная цена

    23 396 623,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727507/name/5f55fd6aa72d75.09137209

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патчкорд на кабеле Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм), 40 м. или эквивалент"

    Кол-во: 702

    "Позиция 2"

    "Патчкорд на кабеле Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм),60 м. или эквивалент"

    Кол-во: 10179

    "Позиция 3"

    "Патчкорд на кабеле Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм),80 м. или эквивалент"

    Кол-во: 10179

    "Позиция 4"

    "Патчкорд на кабеле Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм),100 м. или эквивалент"

    Кол-во: 8775

    "Позиция 5"

    "Патчкорд на кабеле Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм),150 м. или эквивалент"

    Кол-во: 3510

    "Позиция 6"

    "Патчкорд на кабеле Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм),200 м. или эквивалент"

    Кол-во: 1053

    "Позиция 7"

    "Патчкорд на кабеле Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм),250 м. или эквивалент"

    Кол-во: 351

    Лот 3

    Поставка зажимов анкерных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зажимов анкерных Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок Поставка зажимов анкерных Казань

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка зажимов анкерных Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка зажимов анкерных Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зажимов анкерных

    Начальная цена

    2 949 698,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727516/name/5f55fef0f32b67.79925031

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим анкерный Alpha Mile для кабеля типа FTTH или эквивалент"

    Кол-во: 126640.00000

    Лот 4

    Поставка коробок оптических и креплений к ним

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок поставка коробок оптических и креплений к ним Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок поставка коробок оптических и креплений к ним Казань

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее поставка коробок оптических и креплений к ним Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее поставка коробок оптических и креплений к ним Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коробок оптических и креплений к ним

    Начальная цена

    10 228 274,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727522/name/5f560026bb6100.14373630

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-24A или эквивалент"

    Кол-во: 6634

    "Позиция 2"

    "Кронштейн для крепления плоских муфт к опорам Лайт-1"

    Кол-во: 6634

    Лот 5

    Поставка шкафов оптических

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов оптических Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок Поставка шкафов оптических Казань

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка шкафов оптических Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка шкафов оптических Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафов оптических

    Начальная цена

    1 211 653,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719167/name/5f438e48523105.48836572

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф оптический распределительный "

    Кол-во: 351.00000

    Лот 6

    Поставка колец текстильных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колец текстильных Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок Поставка колец текстильных Казань

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка колец текстильных Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка колец текстильных Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка колец текстильных

    Начальная цена

    64 927,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727528/name/5f5600f525d188.39929033

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кольцо текстильное (ПСО) Зажим поддерживающий СТРОПА (25*360)"

    Кол-во: 1755.00000

    Лот 7

    Поставка узлов креплений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок поставка узлов креплений Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок поставка узлов креплений Казань

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее поставка узлов креплений Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее поставка узлов креплений Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка узлов креплений

    Начальная цена

    2 972 433,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727536/name/5f5601a0c447a6.47808607

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Узел крепления УК-Н лайт "

    Кол-во: 46332

    "Позиция 2"

    "Узел крепления УК-Н/П (совмещенное с УК-Н лайт) или эквивалент"

    Кол-во: 1755

    "Позиция 3"

    "Крепление на опору КУБ-1 (40*40) "

    Кол-во: 8424

    Лот 8

    Поставка скобяных и монтажных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка скобяных и монтажных материалов Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок Поставка скобяных и монтажных материалов Казань

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка скобяных и монтажных материалов Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка скобяных и монтажных материалов Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка скобяных и монтажных материалов

    Начальная цена

    2 313 429,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719178/name/5f43903524cd97.08915234

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента монтажная 19мм (50м) в боксе"

    Кол-во: 1053

    "Позиция 2"

    "Замок фиксатор для хомутов (Скрепа для ленты с зубьями)"

    Кол-во: 55300

    "Позиция 3"

    "Зажим НСО-4(6)-8,5/9,4 "

    Кол-во: 1404

    "Позиция 4"

    "Зажим спиральный натяжной НСО-4-9/11,5 или эквивалент"

    Кол-во: 1755

    "Позиция 5"

    "Комплект винт М6*25 с гайкой , шайбой. "

    Кол-во: 19902

    "Позиция 6"

    "Анкерный болт с крюком 10 х 60 или эквивалент"

    Кол-во: 11934

    "Позиция 7"

    "Шуруп-петля 6x100 Zn (по дереву) или эквивалент"

    Кол-во: 10530

    "Позиция 8"

    "Хомут 12-22/9 червячный металлический "

    Кол-во: 1053

    "Позиция 9"

    "Скоба такелажная 10мм оцинкованная"

    Кол-во: 3510

    "Позиция 10"

    "Зажим шлейфовый ЗКШ3-11/14-2"

    Кол-во: 1106

    "Позиция 11"

    "Талреп крюк-крюк М12 "

    Кол-во: 1053

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225133
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы...
    590407
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014074
    Закупка фланцев
    Закупка фланцев
    592739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить