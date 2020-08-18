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Номер извещения
32009391108
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-234 Поставка материалов для строительства сети GPON
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
10.08.2020 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Dinar.Garayev@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гараев Динар Газинурович
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оптических шнуров, розеток, делителей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оптических шнуров, розеток, делителей Казань
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок Поставка оптических шнуров, розеток, делителей Казань
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка оптических шнуров, розеток, делителей Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оптических шнуров, розеток, делителей
Начальная цена
5 264 205,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1053
Кол-во: 351
Кол-во: 14742
Кол-во: 702
Кол-во: 2864
Кол-во: 3475
Кол-во: 369
Кол-во: 369
Кол-во: 1106
Кол-во: 1106
Кол-во: 737
Кол-во: 369
Кол-во: 1106
Кол-во: 737
Кол-во: 369
Кол-во: 1931
Поставка патч-кордов с несущим элементом (дроп-кабель)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок поставка патч-кордов с несущим элементом (дроп-кабель) Казань
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок поставка патч-кордов с несущим элементом (дроп-кабель) Казань
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее поставка патч-кордов с несущим элементом (дроп-кабель) Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка патч-кордов с несущим элементом (дроп-кабель)
Начальная цена
23 396 623,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 702
Кол-во: 10179
Кол-во: 10179
Кол-во: 8775
Кол-во: 3510
Кол-во: 1053
Кол-во: 351
Поставка зажимов анкерных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зажимов анкерных Казань
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок Поставка зажимов анкерных Казань
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка зажимов анкерных Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка зажимов анкерных
Начальная цена
2 949 698,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 126640.00000
Поставка коробок оптических и креплений к ним
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок поставка коробок оптических и креплений к ним Казань
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок поставка коробок оптических и креплений к ним Казань
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее поставка коробок оптических и креплений к ним Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка коробок оптических и креплений к ним
Начальная цена
10 228 274,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 6634
Кол-во: 6634
Поставка шкафов оптических
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов оптических Казань
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок Поставка шкафов оптических Казань
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка шкафов оптических Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шкафов оптических
Начальная цена
1 211 653,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 351.00000
Поставка колец текстильных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колец текстильных Казань
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок Поставка колец текстильных Казань
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка колец текстильных Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка колец текстильных
Начальная цена
64 927,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1755.00000
Поставка узлов креплений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок поставка узлов креплений Казань
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок поставка узлов креплений Казань
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее поставка узлов креплений Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка узлов креплений
Начальная цена
2 972 433,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 46332
Кол-во: 1755
Кол-во: 8424
Поставка скобяных и монтажных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка скобяных и монтажных материалов Казань
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391108Дата и время вскрытия заявок Поставка скобяных и монтажных материалов Казань
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391108Подведение итогов не позднее Поставка скобяных и монтажных материалов Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка скобяных и монтажных материалов
Начальная цена
2 313 429,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1053
Кол-во: 55300
Кол-во: 1404
Кол-во: 1755
Кол-во: 19902
Кол-во: 11934
Кол-во: 10530
Кол-во: 1053
Кол-во: 3510
Кол-во: 1106
Кол-во: 1053
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