СП-234 Поставка материалов для строительства сети GPON

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ПАО ТАТТЕЛЕКОМ Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Патчкорд на кабеле Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм), 40 м. или эквивалент" Кол-во: 702

"Позиция 2" "Патчкорд на кабеле Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм),60 м. или эквивалент" Кол-во: 10179

"Позиция 3" "Патчкорд на кабеле Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм),80 м. или эквивалент" Кол-во: 10179

"Позиция 4" "Патчкорд на кабеле Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм),100 м. или эквивалент" Кол-во: 8775

"Позиция 5" "Патчкорд на кабеле Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм),150 м. или эквивалент" Кол-во: 3510

"Позиция 6" "Патчкорд на кабеле Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.0 мм),200 м. или эквивалент" Кол-во: 1053