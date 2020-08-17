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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020139
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аккумуляторных батарей для автомобилей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.08.2020 08:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4837
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.bozhenko@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боженко Иван Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторных батарей для автомобилей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 16:00 GMT +317.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020139Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторных батарей для автомобилейСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
03.09.2020 16:0003.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020139Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторных батарей для автомобилейСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторных батарей для автомобилей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 80
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 5
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