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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторных батарей для автомобилей

    Поставка аккумуляторных батарей для автомобилей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020139Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторных батарей для автомобилейСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020139

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторных батарей для автомобилей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.08.2020 08:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП020139_ЭТП.pdf

    Договор_поставки_ООО_ГАС.doc

    Образец_Спецификации_к_типовому_договору_на_2020г_.docx

    ТКП_Поставка_аккумуляторных_батарей_для_автомобилей.xlsx

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4837

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    i.bozhenko@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боженко Иван Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аккумуляторных батарей для автомобилей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 16:00 GMT +317.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020139Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторных батарей для автомобилейСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2020 16:0003.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020139Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторных батарей для автомобилейСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202003.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020139Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторных батарей для автомобилейСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторных батарей для автомобилей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/747034/name/5f7a0fcee5ef08.67448041

    04.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумуляторная батарея 6СТ-110, прямая полярность"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Аккумуляторная батарея 6СТ-132, прямая полярность"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Аккумуляторная батарея 6СТ-190, прямая полярность"

    Кол-во: 80

    "Позиция 4"

    "Аккумуляторная батарея 6СТ-220, прямая полярность"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Аккумуляторная батарея 6СТ-75, прямая полярность"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Аккумуляторная батарея 6СТ-95, прямая полярность"

    Кол-во: 5

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