www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008956
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электромагнитов грузоподъемных согласно техническому заданию для нужд ООО Мечел-Материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
10.08.2020 11:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-59-19
Факс
{}
Адрес электронной почты
NikitaStolyarov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Столяров Никита Артемович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электромагнитов грузоподъемных согласно техническому заданию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 17:00 GMT +326.08.2020 17:0026.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электромагнитов грузоподъемных согласно техническому заданиюЧелябинск
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 17:0025.09.2020 17:0025.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008956Подведение итогов не позднее Поставка электромагнитов грузоподъемных согласно техническому заданиюЧелябинск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электромагнитов грузоподъемных согласно техническому заданию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.