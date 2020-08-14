www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008947
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка КИП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
10.08.2020 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24742
Адрес электронной почты
Yagafarov.RRa@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ягафаров Равиль Рафилевич
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заявка №286 КИП/лабораторное оборудование
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 15:00 GMT +314.08.2020 15:0014.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008947Дата и время окончания срока приема заявок Заявка №286 КИП/лабораторное оборудованиеСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Заявка №286 КИП/лабораторное оборудование
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.