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    Главная / Торги / Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»

    Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390234Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009390234

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    10.08.2020 10:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.docx

    Проект_договора_ЭПБ_вер.1.docx

    Извещение_ЭПБ_и_ТД_вер.1.docx

    Свидетельство_о_регистрации_ОПО.rar

    Карты_учета_ОПО.rar

    Расчет_НМЦД.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ
    Все закупки и тендеры ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ

    Юридический адрес

    115193, Российская Федерация, Москва, Кожуховская 6-Я, 26

    Почтовый адрес

    115193, Российская Федерация, Москва, Кожуховская 6-Я, 26

    Контактный телефон

    +7 916 917-62-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    nyankina@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царегородцев Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 11:00 GMT +318.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390234Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 13:0018.08.2020 13:0018.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390234Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390234Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»

    Начальная цена

    947 430,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ
    Все закупки и тендеры ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ

    Адрес местонахождения

    115193, Российская Федерация, Москва, Кожуховская 6-Я, 26

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/720127/name/5f44ec77b438b1.49977133

    25.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во:

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