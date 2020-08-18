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Номер извещения
32009390234
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 10:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115193, Российская Федерация, Москва, Кожуховская 6-Я, 26
Почтовый адрес
115193, Российская Федерация, Москва, Кожуховская 6-Я, 26
Контактный телефон
+7 916 917-62-11
Факс
Адрес электронной почты
nyankina@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царегородцев Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 11:00 GMT +318.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390234Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 13:0018.08.2020 13:0018.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390234Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений котельных ООО «Теплоцентраль»
Начальная цена
947 430,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ
Все закупки и тендеры ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ
Адрес местонахождения
115193, Российская Федерация, Москва, Кожуховская 6-Я, 26
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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