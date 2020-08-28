строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм внутри квартала до границы инженерно-технических сетей жилого дома по пр. Парковый, 50а и сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-150 мм здания по ул. Подлесная, 37 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по пр. Парковый, 50а

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009390126 Уникальный номер закупки Номер закупки 181 Наименование закупки строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм внутри квартала до границы инженерно-технических сетей жилого дома по пр. Парковый, 50а и сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-150 мм здания по ул. Подлесная, 37 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по пр. Парковый, 50а Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья

Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье Юридический адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35 Почтовый адрес 614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28 Контактный телефон +7 342 201-71-52 Факс +7 342 201-71-44 Адрес электронной почты palyanova@novogor.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Пальянова Екатерина Владимировна Место рассмотрения предложений г. Пермь, ул. Чернышевского,28 Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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