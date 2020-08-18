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    Главная / Торги / Работа по капитальному ремонту здания административно-бытового комплекса.

    Работа по капитальному ремонту здания административно-бытового комплекса.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392108Дата и время окончания срока приема заявок Работа по капитальному ремонту здания административно-бытового комплекса.Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009392108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работа по капитальному ремонту здания административно-бытового комплекса.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    10.08.2020 16:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Сметная_документация.rar

    Извещение.docx

    Документация_Ремонт_зданий_Сергач.docx

    итоги_Сергач.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,

    Почтовый адрес

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18

    Контактный телефон

    +7 831 469-48-59

    Факс

    +7 831 416-09-84

    Адрес электронной почты

    kazakovana@oblgaz.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работа по капитальному ремонту здания административно-бытового комплекса.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 23:5924.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392108Подведение итогов не позднее Работа по капитальному ремонту здания административно-бытового комплекса.Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа по капитальному ремонту здания административно-бытового комплекса.

    Начальная цена

    1 223 454,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718459/name/5f3fc438429907.99786283

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "-"

    Кол-во: 2.00000

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