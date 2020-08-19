Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009390428 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОСМОС

Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС Юридический адрес 129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2 Почтовый адрес 129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2 Контактный телефон +7 495 631-90-00 Факс Адрес электронной почты zakupka@roscosmos.ru Ф.И.О. контактного лица Толкунова Екатерина Алексеевна Место рассмотрения предложений г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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