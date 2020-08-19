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Номер извещения
32009390428
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 11:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
Контактный телефон
+7 495 631-90-00
Факс
Адрес электронной почты
zakupka@roscosmos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Толкунова Екатерина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390428Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 11:0019.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390428Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.08.202024.08.2020 16:0024.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390428Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»
Начальная цена
9 915 120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
297 453,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС
Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС
Адрес местонахождения
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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