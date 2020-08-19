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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390428Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009390428

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для нужд филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    10.08.2020 11:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.doc

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.doc

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОСМОС
    Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2

    Контактный телефон

    +7 495 631-90-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupka@roscosmos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Толкунова Екатерина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390428Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 11:0019.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390428Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 16:0024.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390428Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем для филиала Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный»

    Начальная цена

    9 915 120,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    297 453,60 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    297 453,60

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОСМОС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС
    Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС

    Адрес местонахождения

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем"

    Кол-во: 1.00000

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