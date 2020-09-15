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    Главная / Торги / Бетонирование площадки цеха №3 ПМС

    Бетонирование площадки цеха №3 ПМС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2020 16:0015.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008946Дата и время окончания срока приема заявок Бетонирование площадки цеха №3 ПМСКрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008946

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бетонирование площадки цеха №3 ПМС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    Ведомость_дефектов.pdf

    Обязательные требование к участникам закупочных процедур

    ГП00894бетонирование_площадки_цеха__3__ПМС.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Закупки и тендеры Работы бетонные и железобетонные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бетонирование площадки цеха №3 ПМС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2020 16:00 GMT +315.09.2020 16:0015.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008946Дата и время окончания срока приема заявок Бетонирование площадки цеха №3 ПМСКрасноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2020 16:0015.09.2020 16:0015.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008946Дата и время вскрытия заявок Бетонирование площадки цеха №3 ПМСКрасноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 16:0030.09.2020 16:0030.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008946Подведение итогов не позднее Бетонирование площадки цеха №3 ПМСКрасноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 16:0030.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008946Подведение итогов не позднее Бетонирование площадки цеха №3 ПМСКрасноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бетонирование площадки цеха №3 ПМС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Бетонирование площадки цеха №3 ПМС

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту выполнения работ в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    43.3

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.4

    Работы бетонные и железобетонные

    Документация лота

    Обязательные требование к участникам закупочных процедур

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044891/name/6154237b150433.35540712

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бетонирование площадки цеха №3 ПМС"

    Кол-во:

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