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Номер извещения
ГП008971
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3
Почтовый адрес
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3
Контактный телефон
3422108062
Факс
+7 342 212-14-15
Адрес электронной почты
oivanov@usvc.pnsh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Олег Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Пермь
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Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 13:30 GMT +317.08.2020 13:3017.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008971Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Пермь
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 15:0017.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008971Дата и время вскрытия заявок Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Пермь
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 11:0028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008971Подведение итогов не позднее Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Пермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПИТЦ Геофизика
Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика
Адрес местонахождения
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 500
Кол-во: 35
Кол-во: 15
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 45
Кол-во: 5
Кол-во: 160
Кол-во: 15
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