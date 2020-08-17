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    Главная / Торги / Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 13:3017.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008971Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение.pdf

    Приложение_2-1.docx

    договор_(прил.3).pdf

    Приложение_2.docx

    Приложение_2-1-1.docx

    Приложение_2-2.docx

    Техническое_задание_(прил_1).pdf

    ТЗ_масло.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика
    Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика

    Юридический адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Почтовый адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Контактный телефон

    3422108062

    Факс

    +7 342 212-14-15

    Адрес электронной почты

    oivanov@usvc.pnsh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Олег Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 13:30 GMT +317.08.2020 13:3017.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008971Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2020 15:0017.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008971Дата и время вскрытия заявок Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Пермь

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 11:0028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008971Подведение итогов не позднее Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Пермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008971Подведение итогов не позднее Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка масел, смазок и технологических жидкостей для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПИТЦ Геофизика
    Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика

    Адрес местонахождения

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_Спецификации.xls

    10.08.2020

    Проект_Договора_масла.doc

    10.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное для автотракторных дизелей М10ДМ Дизель, канистра 50 л."

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Масло гидравлическое МГ-15В (ВМГЗ), бочка 216,5 л."

    Кол-во: 35

    "Позиция 3"

    "Масло трансмиссионное ТСП-10, бочка 200 л."

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Жидкость охлаждающая Тосол -65, бочка 200 л."

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Литол-24, 21 кг., стальное ведро"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Масло МС-20, бочка 200 л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Масло моторное полусинтетическое, 5w40, канистра 5 л."

    Кол-во: 45

    "Позиция 8"

    "Масло трансмиссионное 75w90 GL-5, бочка 200 л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Масло Лукойл Авангард Экстра 10W40 канистра 50 л"

    Кол-во: 160

    "Позиция 10"

    "Масло промывочное Лукойл бочка 216.5л"

    Кол-во: 15

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