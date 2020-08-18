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    Главная / Торги / Выполнение работ по регулировке и ремонту оконных и дверных конструкций на объектах АО "Воткинский завод", расположенных по адресу:Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации

    Выполнение работ по регулировке и ремонту оконных и дверных конструкций на объектах АО "Воткинский завод", расположенных по адресу:Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390038Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по регулировке и ремонту оконных и дверных конструкций на объектах АО "Воткинский завод", расположенных по адресу:Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009390038

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по регулировке и ремонту оконных и дверных конструкций на объектах АО "Воткинский завод", расположенных по адресу:Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    10.08.2020 09:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    извещение__.docx

    ЗД__.docx

    итоговый_протокол_на_сайт.rtf

    32009390038_итоговый.rtf_на_еис.rtf

    Итоговый_протокол_на_25.09.2020.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-57-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    shakirova.yr@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакирова Юлия Робертовна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по регулировке и ремонту оконных и дверных конструкций на объектах АО "Воткинский завод", расположенных по адресу:Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390038Подведение итогов не позднее Выполнение работ по регулировке и ремонту оконных и дверных конструкций на объектах АО "Воткинский завод", расположенных по адресу:Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по регулировке и ремонту оконных и дверных конструкций на объектах АО "Воткинский завод", расположенных по адресу:Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации

    Начальная цена

    1 381 124,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/715767/name/5f3e30adabc123.64914197

    20.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/730362/name/5f5a25823b67d1.95923787

    10.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/741460/name/5f6de51a611a23.61958144

    25.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы столярные и плотничные"

    Кол-во: 1.00000

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