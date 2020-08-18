Выполнение работ по регулировке и ремонту оконных и дверных конструкций на объектах АО "Воткинский завод", расположенных по адресу:Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009390038 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по регулировке и ремонту оконных и дверных конструкций на объектах АО "Воткинский завод", расположенных по адресу:Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД Юридический адрес 427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2, Почтовый адрес Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2 Контактный телефон +7 34145 6-57-45 Факс Адрес электронной почты shakirova.yr@vzavod.ru Ф.И.О. контактного лица Шакирова Юлия Робертовна Место рассмотрения предложений Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод» Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

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