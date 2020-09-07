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Номер извещения
32009390009
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка установки алмазного бурения для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
10.08.2020 09:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06 доб. 7275
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
v.mihailova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Виктория Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Поставка установки алмазного бурения для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2020 11:00 GMT +307.09.2020 11:0007.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки алмазного бурения для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2020 11:0007.09.2020 11:0007.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390009Дата и время вскрытия заявок Поставка установки алмазного бурения для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 17:0030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390009Подведение итогов не позднее Поставка установки алмазного бурения для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки алмазного бурения для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Начальная цена
170 746,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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