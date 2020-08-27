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    Главная / Торги / Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (33-34 неделя 2020)

    Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (33-34 неделя 2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 16:3027.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008938Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (33-34 неделя 2020)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008938

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (33-34 неделя 2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    10.08.2020 09:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень документов для участия в процедуре

    ГП008938_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7552

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (33-34 неделя 2020)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2020 16:30 GMT +327.08.2020 16:3027.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008938Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (33-34 неделя 2020)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2020 16:3027.08.2020 16:3027.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008938Дата и время вскрытия заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (33-34 неделя 2020)Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.08.202027.08.2020 16:3027.08.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008938Подведение итогов не позднее Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (33-34 неделя 2020)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (33-34 неделя 2020)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723304/name/5f4cc30409d437.52841305

    31.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом стальной углеродистый 3А габаритный"

    Кол-во: 800

    "Позиция 2"

    "Лом стальной углеродистый 3А2 габаритный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Лом стальной габаритный 11А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Лом стальной негабаритный 5А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Лом стальной негабаритный 5АП"

    Кол-во: 120

    "Позиция 6"

    "Лом стальной негабаритный 5АЖ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Лом стальной пакетированный 8А"

    Кол-во: 1000

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