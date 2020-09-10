Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (11 ед.). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 6 – Блок питания и сигнализации БПС-21М-7Ц год выпуска 2010. Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д.96

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