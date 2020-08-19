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    Главная / Торги / Запасные части к путевой технике

    Запасные части к путевой технике

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008939Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к путевой технике.Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008939

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части к путевой технике

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    10.08.2020 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая_форма_поставки_ТМЦ_для_всех_закупок_(резиденты).docx

    Документация_на_запасные_части_к_путевой_технике.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-67

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.CheKhlov@Korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чехлов Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к путевой технике.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 13:00 GMT +319.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008939Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к путевой технике.Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    19.11.2020 13:0019.11.2020 13:0019.11.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008939Подведение итогов не позднее Запасные части к путевой технике.Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    19.11.202019.11.2020 13:0019.11.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008939Подведение итогов не позднее Запасные части к путевой технике.Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к путевой технике.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вал фрикционный УГП-230 К22 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок подбивочный ВПРС-02 1024.41.00.000 1024.41.00.000-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Блок подбивочный ВПРС-02 , № чертежа 10.24.43.00.000.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Редуктор червячный ДГК 06.16.100-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Турбокомпрессор левый ТК 34Н-04С У2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Турбокомпрессор правый ТК 34Н-04С У2"

    Кол-во: 3

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