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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009390731
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку продукции «Новогодние подарки» для нужд ООО «УКС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км. бизнес-центр «Рига-Ленд», Стр. 3, офис 506
Почтовый адрес
426051, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, пр. Дерябина, 7
Контактный телефон
+7 3412 49-97-62
Факс
Адрес электронной почты
Ilya.Styazhkin@tplusgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стяжкин Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
426051, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд Дерябина, дом 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции «Новогодние подарки» для нужд ООО «УКС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 11:00 GMT +320.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390731Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции «Новогодние подарки» для нужд ООО «УКС»426051, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд Дерябина, дом 7
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 11:0020.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390731Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции «Новогодние подарки» для нужд ООО «УКС»426051, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд Дерябина, дом 7
Подведение итогов не позднее
18.09.2020 15:0018.09.2020 15:0018.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390731Подведение итогов не позднее Поставка продукции «Новогодние подарки» для нужд ООО «УКС»426051, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд Дерябина, дом 7
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции «Новогодние подарки» для нужд ООО «УКС»
Начальная цена
242 486,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 282
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