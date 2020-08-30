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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, ликвидации и освоению скважин Восточно – Таркосалинского, Ханчейского, Добровольского, Юмантыльского и Южно-Хадырьяхинского месторождений

    Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, ликвидации и освоению скважин Восточно – Таркосалинского, Ханчейского, Добровольского, Юмантыльского и Южно-Хадырьяхинского месторождений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2020 19:0030.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008937Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, ликвидации и освоению скважин Восточно – Таркосалинского, Ханчейского, Добровольского, Юмантыльского и Южно-Хадырьяхинского месторожденийТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008937

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Лот 2178

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, ликвидации и освоению скважин Восточно – Таркосалинского, Ханчейского, Добровольского, Юмантыльского и Южно-Хадырьяхинского месторождений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 09:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    20.08.14-Обновленное_Техническое_задание.pdf

    Документация__Лот_2178.rar

    Сводная_таблица_расчета_КП_подрядчиков_ТКРС_по_лоту_2178.xls

    Техническое_задание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-93

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    EKuznetsova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, ликвидации и освоению скважин Восточно – Таркосалинского, Ханчейского, Добровольского, Юмантыльского и Южно-Хадырьяхинского месторождений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2020 19:00 GMT +330.08.2020 19:0030.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008937Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, ликвидации и освоению скважин Восточно – Таркосалинского, Ханчейского, Добровольского, Юмантыльского и Южно-Хадырьяхинского месторожденийТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2020 06:0031.08.2020 06:0031.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008937Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, ликвидации и освоению скважин Восточно – Таркосалинского, Ханчейского, Добровольского, Юмантыльского и Южно-Хадырьяхинского месторожденийТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2020 13:0014.10.2020 13:0014.10.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008937Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, ликвидации и освоению скважин Восточно – Таркосалинского, Ханчейского, Добровольского, Юмантыльского и Южно-Хадырьяхинского месторожденийТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.202014.10.2020 13:0014.10.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008937Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, ликвидации и освоению скважин Восточно – Таркосалинского, Ханчейского, Добровольского, Юмантыльского и Южно-Хадырьяхинского месторожденийТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, ликвидации и освоению скважин Восточно – Таркосалинского, Ханчейского, Добровольского, Юмантыльского и Южно-Хадырьяхинского месторождений

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, ликвидации и освоению скважин Восточно – Таркосалинского, Ханчейского, Добровольского, Юмантыльского и Южно-Хадырьяхинского месторождений"

    Кол-во: 48291

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