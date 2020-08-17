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Номер извещения
32009389838
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка химического гипохлорита натрия на 2020-2021 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 08:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142281, Российская Федерация, Московская область, Протвино, Шоссе Институтское, 6
Почтовый адрес
142281, Российская Федерация, Московская область, Протвино, Шоссе Институтское, 6
Контактный телефон
+7 915 110-27-72
Факс
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Адрес электронной почты
pozdnyakova@bp-yk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Позднякова Надежда Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Протвино
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Поставка химического гипохлорита натрия на 2020-2021 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 09:00 GMT +317.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389838Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химического гипохлорита натрия на 2020-2021 гг.Протвино
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 10:0017.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009389838Дата и время вскрытия заявок Поставка химического гипохлорита натрия на 2020-2021 гг.Протвино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химического гипохлорита натрия на 2020-2021 гг.
Начальная цена
2 082 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «ПРОТЭП»
Все закупки и тендеры АО «ПРОТЭП»
Адрес местонахождения
142281, Российская Федерация, Московская область, Протвино, Шоссе Институтское, 6
Отсутствуют
Документация лота
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