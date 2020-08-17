Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Сервисное обслуживание и ремонт оргтехники

    Сервисное обслуживание и ремонт оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389871Дата и время окончания срока приема заявок ремонт орктехникиОрёлПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009389871

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сервисное обслуживание и ремонт оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    10.08.2020 09:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№_2_к_ТЗ.docx

    Документация_КО_65.docx

    Приложение_№_1_–_Форма_для_расчета_цены_за_единицу_услуги.xlsx

    Приложение_к_Форме_1_-_ТП.docx

    Извещение_КО_65.doc

    Приложение_1-проект_договора_возмездного_ОУ(типов.).doc

    Приложение_2-Техническая_часть.docx

    Приложение_3_-_Методика_анализа.docx

    32009389871_second_parts_protocol_2.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ

    Юридический адрес

    302028, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А,

    Почтовый адрес

    302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А

    Контактный телефон

    +7 4862 20-12-53

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    D.titova@orelregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титова Диана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Орёл

    Закупки и тендеры Орловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт орктехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389871Подведение итогов не позднее ремонт орктехникиОрёл

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт орктехники

    Начальная цена

    640 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ

    Адрес местонахождения

    302028, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А,

    302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/714675/name/5f3e13a98afea5.61793869

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225133
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы...
    590407
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014074
    Закупка фланцев
    Закупка фланцев
    592739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить