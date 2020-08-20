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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 08:5920.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389859Дата и время окончания срока приема заявок Транспортные средства и строительно-дорожная техникав соответствии с документациейПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009389859

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 09:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№_1_к_Спецификации_к_Договору.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Приложение_№_1_к_ТЗ.xlsx

    Проект_договора.doc

    Форма_3_Коммерческого_предложения.xlsx

    32009389859_итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР

    Юридический адрес

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2

    Почтовый адрес

    625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а

    Контактный телефон

    +7 3452 28-91-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GOZD@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойлова Наталия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    в соответствии с документацией

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортные средства и строительно-дорожная техника

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 08:59 GMT +320.08.2020 08:5920.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389859Дата и время окончания срока приема заявок Транспортные средства и строительно-дорожная техникав соответствии с документацией

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2020 09:0020.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009389859Дата и время вскрытия заявок Транспортные средства и строительно-дорожная техникав соответствии с документацией

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2020 10:0025.08.2020 10:0025.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389859Подведение итогов не позднее Транспортные средства и строительно-дорожная техникав соответствии с документацией

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.202025.08.2020 10:0025.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389859Подведение итогов не позднее Транспортные средства и строительно-дорожная техникав соответствии с документацией

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортные средства и строительно-дорожная техника

    Начальная цена

    2 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2

    625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/722089/name/5f47968cb03e58.98254311

    27.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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