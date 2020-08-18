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Номер извещения
32009392132
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка труб стальных неизолированных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,
Почтовый адрес
392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"
Контактный телефон
4752 доб.784187
Факс
Адрес электронной почты
pchelintseva_oa@gro68.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пчелинцева Олеся Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Тамбов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка труб стальных неизолированных
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб стальных неизолированных
Начальная цена
711 297,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
Адрес местонахождения
392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,
392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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