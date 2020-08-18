Оказание услуг по предоставлению накопительных контейнеров (в частности бункеров 8м3) для сбора, транспортирования и размещения (или утилизации) отходов с территории Заказчика

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009389686 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по предоставлению накопительных контейнеров (в частности бункеров 8м3) для сбора, транспортирования и размещения (или утилизации) отходов с территории Заказчика Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры 118повтор_отходы.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а Почтовый адрес 624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а Контактный телефон +7 34368 4-47-89 Факс {} Адрес электронной почты zakupki_vodokanal@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Барменков Сергей Александрович Место рассмотрения предложений Верхняя Пышма Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru