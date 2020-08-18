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Номер извещения
32009389686
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению накопительных контейнеров (в частности бункеров 8м3) для сбора, транспортирования и размещения (или утилизации) отходов с территории Заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 08:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Почтовый адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Контактный телефон
+7 34368 4-47-89
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_vodokanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барменков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению накопительных контейнеров (в частности бункеров 8м3) для сбора, транспортирования и размещения (или утилизации) отходов с территории Заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 07:00 GMT +318.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389686Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению накопительных контейнеров (в частности бункеров 8м3) для сбора, транспортирования и размещения (или утилизации) отходов с территории ЗаказчикаВерхняя Пышма
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 07:0018.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009389686Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению накопительных контейнеров (в частности бункеров 8м3) для сбора, транспортирования и размещения (или утилизации) отходов с территории ЗаказчикаВерхняя Пышма
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389686Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению накопительных контейнеров (в частности бункеров 8м3) для сбора, транспортирования и размещения (или утилизации) отходов с территории ЗаказчикаВерхняя Пышма
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению накопительных контейнеров (в частности бункеров 8м3) для сбора, транспортирования и размещения (или утилизации) отходов с территории Заказчика
Начальная цена
102 960,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24.00000
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