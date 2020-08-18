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    Главная / Торги / Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

    Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389684Дата и время окончания срока приема заявок Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожареВерхняя ПышмаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009389684

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    10.08.2020 08:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    119Монтаж_ПС.rar

    Протокол_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Почтовый адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Контактный телефон

    +7 34368 4-47-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki_vodokanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барменков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 07:00 GMT +318.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389684Дата и время окончания срока приема заявок Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожареВерхняя Пышма

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 07:0018.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009389684Дата и время вскрытия заявок Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожареВерхняя Пышма

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389684Подведение итогов не позднее Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожареВерхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

    Начальная цена

    1 655 034,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713874/name/5f3ccd8f812206.17602508

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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