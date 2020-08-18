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Номер извещения
32009389684
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 08:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Почтовый адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Контактный телефон
+7 34368 4-47-89
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_vodokanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барменков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
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Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 07:00 GMT +318.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389684Дата и время окончания срока приема заявок Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожареВерхняя Пышма
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 07:0018.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009389684Дата и время вскрытия заявок Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожареВерхняя Пышма
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Начальная цена
1 655 034,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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