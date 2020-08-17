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    Главная / Торги / Измерение шумового воздействия

    Измерение шумового воздействия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008923Дата и время окончания срока приема заявок Измерение шумового воздействияСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008923

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Измерение шумового воздействия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    10.08.2020 07:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_оказание_услуг_по_измерению_шумового_воздействия_в_СЗЗ_(233100_v2).pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Юридический адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    Почтовый адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-55-09

    Факс

    +7 8452 30-59-41

    Адрес электронной почты

    tatarchenko@sar-steklo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Татарченко Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Измерение шумового воздействия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008923Подведение итогов не позднее Измерение шумового воздействияСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Измерение шумового воздействия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измерение шумового воздействия"

    Кол-во: 1

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