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    Главная / Торги / ПОДШИПНИК 10979/630М ГОСТ 6364-78

    ПОДШИПНИК 10979/630М ГОСТ 6364-78

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008922Дата и время окончания срока приема заявок ПОДШИПНИК 10979/630М ГОСТ 6364-78ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008922

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    638

    Наименование закупки

    ПОДШИПНИК 10979/630М ГОСТ 6364-78

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 06:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Приложение_№1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.doc

    Приложение_№3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение_№4_Свидетельство_изготовителя.docx

    ГП008922_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-61-83

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Константинова Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПОДШИПНИК 10979/630М ГОСТ 6364-78

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 11:00 GMT +318.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008922Дата и время окончания срока приема заявок ПОДШИПНИК 10979/630М ГОСТ 6364-78Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 11:0018.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008922Дата и время вскрытия заявок ПОДШИПНИК 10979/630М ГОСТ 6364-78Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 15:0004.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008922Подведение итогов не позднее ПОДШИПНИК 10979/630М ГОСТ 6364-78Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008922Подведение итогов не позднее ПОДШИПНИК 10979/630М ГОСТ 6364-78Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПОДШИПНИК 10979/630М ГОСТ 6364-78

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/739026/name/5f6b3817268a92.74261828

    23.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОДШИПНИК 10979/630М ГОСТ 6364-78"

    Кол-во:

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