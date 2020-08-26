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Номер извещения
32009389506
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплекс работ по техническому облуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
10.08.2020 05:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 08:00 GMT +326.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389506Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудованияНовосибирск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.09.2020 13:0001.09.2020 13:0001.09.2020 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009389506Дата окончания срока рассмотрения заявок Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудованияНовосибирск
Дата и время проведения
02.09.2020 10:0002.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009389506Дата и время проведения Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудованияНовосибирск
Подведение итогов не позднее
03.09.2020 14:0003.09.2020 14:0003.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389506Подведение итогов не позднее Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудованияНовосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудования
Начальная цена
8 051 130,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
161 022,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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