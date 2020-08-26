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    Главная / Торги / Комплекс работ по техническому облуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудования

    Комплекс работ по техническому облуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389506Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудованияНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009389506

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплекс работ по техническому облуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    10.08.2020 05:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 08:00 GMT +326.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389506Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудованияНовосибирск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.09.2020 13:0001.09.2020 13:0001.09.2020 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009389506Дата окончания срока рассмотрения заявок Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудованияНовосибирск

    Дата и время проведения

    02.09.2020 10:0002.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009389506Дата и время проведения Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудованияНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2020 14:0003.09.2020 14:0003.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389506Подведение итогов не позднее Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудованияНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202003.09.2020 14:0003.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389506Подведение итогов не позднее Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудованияНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, внеплановому ремонтам технологического оборудования

    Начальная цена

    8 051 130,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    161 022,60 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    161 022,60

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электронного и оптического оборудования"

    Кол-во:

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