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    Главная / Торги / Строительство «Водозабора подземных вод с инженерными сетями. Этап 3» для объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники).

    Строительство «Водозабора подземных вод с инженерными сетями. Этап 3» для объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2020 11:0025.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008916Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием и Рабочей документациейр.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008916

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительство «Водозабора подземных вод с инженерными сетями. Этап 3» для объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 03:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008916_second_parts_protocol.rtf

    Анкета.docx

    Договор_о_задатке_(ВТБ).doc

    Ссылка_для_скачивания_проектной_и_рабочей_документации_по_объекту.docx

    Договор.rar

    Форма_предложения.docx

    Закупочная_документация_Водозабор._Этап3.-signed.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    airapetovaks@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Айрапетова Катерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием и Рабочей документацией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2020 11:00 GMT +325.09.2020 11:0025.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008916Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием и Рабочей документациейр.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2020 11:0025.09.2020 11:0025.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008916Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием и Рабочей документациейр.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2020 16:0030.11.2020 16:0030.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008916Подведение итогов не позднее Выполнение работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием и Рабочей документациейр.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202030.11.2020 16:0030.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008916Подведение итогов не позднее Выполнение работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием и Рабочей документациейр.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием и Рабочей документацией

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию и Проектной и Рабочей документации Рабочая документация (ссылка на РД: https://yadi.sk/d/szylMCo_1dXaag)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, бухта Мучке, мыс Ая, строительная площадка ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    43.22

    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    43.13.10.190

    Работы разведочные буровые прочие

    71.12.33.000

    Услуги по разведке полезных ископаемых и оценке их месторождений

    Классификатор ОКВЭД2

    42.91

    Строительство водных сооружений

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/788762/name/5fc433cf1dcbd6.17060991

    30.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием и Рабочей документацией"

    Кол-во:

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