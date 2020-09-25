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Номер извещения
ГП008916
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство «Водозабора подземных вод с инженерными сетями. Этап 3» для объекта: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 03:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98
Факс
--
Адрес электронной почты
airapetovaks@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Айрапетова Катерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Выполнение работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием и Рабочей документацией
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2020 11:00 GMT +325.09.2020 11:0025.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008916Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием и Рабочей документациейр.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2020 11:0025.09.2020 11:0025.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008916Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием и Рабочей документациейр.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
30.11.2020 16:0030.11.2020 16:0030.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008916Подведение итогов не позднее Выполнение работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием и Рабочей документациейр.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием и Рабочей документацией
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию и Проектной и Рабочей документации Рабочая документация (ссылка на РД: https://yadi.sk/d/szylMCo_1dXaag)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, бухта Мучке, мыс Ая, строительная площадка ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
43.22
43.13.10.190
71.12.33.000
42.91
Документация лота
Кол-во:
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