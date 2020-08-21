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Номер извещения
ГП008913
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з. 397,389)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
09.08.2020 22:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14584
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Olesya.Budarina@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бударина Олеся Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.397,389)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 16:00 GMT +321.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008913Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.397,389)Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 16:0021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008913Дата и время вскрытия заявок Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.397,389)Москва
Подведение итогов не позднее
30.01.2021 11:0030.01.2021 11:0030.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008913Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.397,389)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.397,389)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
24.20.13.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.51
Кол-во: 11.57
Кол-во: 2.51
Кол-во: 1.94
Кол-во: 2.51
Кол-во: 0.57
Кол-во: 3.96
Кол-во: 1.51
Кол-во: 4
Кол-во: 3.96
Кол-во: 3.96
Кол-во: 3.01
Кол-во: 151.23
Кол-во: 1.49
Кол-во: 4
Кол-во: 14.95
Кол-во: 3.85
Кол-во: 1078.05
Кол-во: 472.49
Кол-во: 205.36
Кол-во: 4
Кол-во: 93.88
Кол-во: 6.88
Кол-во: 58.79
Кол-во: 84.56
Кол-во: 1.48
Кол-во: 12.58
Кол-во: 3.96
Кол-во: 4
Кол-во: 1.46
Кол-во: 23.3
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