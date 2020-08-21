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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з. 397,389)

    Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з. 397,389)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008913Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.397,389)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008913

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з. 397,389)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    09.08.2020 22:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НОВАЯ_Формат_коммерческого_предложения.xlsx

    01_Общая_часть.7z

    02_Техническая_часть.7z

    03_Коммерческая_часть.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14584

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Olesya.Budarina@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бударина Олеся Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.397,389)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 16:00 GMT +321.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008913Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.397,389)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2020 16:0021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008913Дата и время вскрытия заявок Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.397,389)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2021 11:0030.01.2021 11:0030.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008913Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.397,389)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.01.202130.01.2021 11:0030.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008913Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.397,389)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.397,389)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.190

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубы 325х8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 4.51

    "Позиция 2"

    "Трубы 325х8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 11.57

    "Позиция 3"

    "Трубы 325х8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 2.51

    "Позиция 4"

    "Трубы 325*8 бесшовные горячедеформированные"

    Кол-во: 1.94

    "Позиция 5"

    "Трубы 325х8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 2.51

    "Позиция 6"

    "Трубы 325*8 бесшовные горячедеформированные"

    Кол-во: 0.57

    "Позиция 7"

    "Трубы 426x8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 3.96

    "Позиция 8"

    "Трубы 426x8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 1.51

    "Позиция 9"

    "Трубы 426x8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Трубы 426x8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 3.96

    "Позиция 11"

    "Трубы 426x8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 3.96

    "Позиция 12"

    "Трубы 325х8 стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 3.01

    "Позиция 13"

    "Трубы 325х8 стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 151.23

    "Позиция 14"

    "Трубы 426x8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 1.49

    "Позиция 15"

    "Трубы 426x8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Трубы 325х8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 14.95

    "Позиция 17"

    "Трубы 325х12 стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 3.85

    "Позиция 18"

    "Трубы 1420х20 стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1078.05

    "Позиция 19"

    "Трубы 325х8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 472.49

    "Позиция 20"

    "Трубы 426x8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 205.36

    "Позиция 21"

    "Трубы 426x8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Трубы 325х8 стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 93.88

    "Позиция 23"

    "Трубы 325х8 стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 6.88

    "Позиция 24"

    "Трубы 325х8 стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 58.79

    "Позиция 25"

    "Трубы 325х8 стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 84.56

    "Позиция 26"

    "Трубы 426x8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 1.48

    "Позиция 27"

    "Трубы 325х8 стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 12.58

    "Позиция 28"

    "Трубы 426x8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 3.96

    "Позиция 29"

    "Трубы 426x8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Трубы 426x8 стальные электросварные прямошовные"

    Кол-во: 1.46

    "Позиция 31"

    "Труба 1020х15 сталь низколегированная"

    Кол-во: 23.3

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