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    Главная / Торги / 895/07.08.20/КО/Э Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрования

    895/07.08.20/КО/Э Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 15:3027.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008911Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрованияСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008911

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    895/07.08.20/КО/Э

    Наименование закупки

    895/07.08.20/КО/Э Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    09.08.2020 18:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_6464__от_08.10.2020.pdf

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-30-06

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72szh@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова Зарема Ханифовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2020 15:30 GMT +327.08.2020 15:3027.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008911Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрованияСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2020 15:3027.08.2020 15:3027.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008911Дата и время вскрытия заявок Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрованияСалават

    Подведение итогов не позднее

    19.10.2020 12:0019.10.2020 12:0019.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008911Подведение итогов не позднее Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрованияСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.10.202019.10.2020 12:0019.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008911Подведение итогов не позднее Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрованияСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрования

    Начальная цена

    1 860 342,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/751304/name/5f804b7fc867b0.75060879

    09.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрования"

    Кол-во:

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