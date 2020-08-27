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Номер извещения
ГП008911
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
895/07.08.20/КО/Э Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
09.08.2020 18:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-30-06
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72szh@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафикова Зарема Ханифовна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 15:30 GMT +327.08.2020 15:3027.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008911Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрованияСалават
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 15:3027.08.2020 15:3027.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008911Дата и время вскрытия заявок Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрованияСалават
Подведение итогов не позднее
19.10.2020 12:0019.10.2020 12:0019.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008911Подведение итогов не позднее Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрованияСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппарата для определения механических примесей в нефтепродуктах методом горячего фильтрования
Начальная цена
1 860 342,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
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