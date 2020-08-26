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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2020 16:0009.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008914Дата и время окончания срока приема заявок Плита дорожная и облицовочная, всего 2 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.Новый УренгойПечать
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    Лот 13
    Лот 14
    Лот 15
    Лот 16
    Лот 17
    Лот 18
    Лот 19
    Лот 20

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Электрооборудование, всего 31 позиция, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    699173.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Электрооборудование в ассортименте в соответствии с извещением.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    ЗРА и труба, всего 43 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    935002.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    ЗРА и труба, всего 43 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Знаки безопасности и электрооборудование, всего 18 позиций, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    93562.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Знаки безопасности и электрооборудование, всего 18 позиций, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Эл. насосный агрегат с консольным насосом (86), 2 штуки, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    63442.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Эл. насосный агрегат с консольным насосом (86), 2 штуки

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Знаки безопасности и канаты стальные, всего 20 позиций, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    1394712.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Знаки безопасности и канаты стальные, всего 20 позиций, в ассортименте в соответствии с извещением.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Провод силовой, всего 5 позиций, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    70791.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Провод силовой, всего 5 позиций, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Плита дорожная, всего 2 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    653859.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Плита дорожная, всего 2 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Плита дорожная и облицовочная, всего 2 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    145010.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Плита дорожная и облицовочная, всего 2 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Плита дорожная и покрытия, всего 2 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    148682.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Плита дорожная и покрытия, всего 2 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Плита дорожная и гипсовая, всего 2 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    361759.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Плита дорожная и гипсовая, всего 2 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Плита дорожная и гипсовая, всего 2 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    915121.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Плита дорожная и гипсовая, всего 2 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Плита дорожная и гипсовая, швеллер, всего 3 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    780420.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Плита дорожная и гипсовая, швеллер, всего 3 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Плита дорожная и гипсовая, всего 3 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением. Лот является неделимым. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    5093256.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Плита дорожная и гипсовая, всего 3 позиции, в ассортименте в соответствии с извещением.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Трансформатор сварочный (91). Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    23616.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Трансформатор сварочный (91)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Трансформатор сварочный (91). Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    23616.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Трансформатор сварочный (91).

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Плитка метлахская половая (55) Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    267288.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Плитка метлахская половая (55)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Балка подкран. c ручн.тельф. г/п 3.2тн L-9 (62), 2 штуки. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    23454.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Балка подкран. c ручн.тельф. г/п 3.2тн L-9 (62)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Клапан "НО" регулирующий фланцевый (51), 20 штук. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    66780.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Клапан "НО" регулирующий фланцевый (51)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Многоступенчатый сепаратор (50,41). Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    266669.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Многоступенчатый сепаратор (50,41)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

    Номер извещения

    ГП008914

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Эл.привод В51-06 к зад-кам (525), 20 штук. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

    Начальная цена

    388521.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    09-08-2020 23:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1_ИС_МТР.docx

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_7.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_8.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_9.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_10.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_11.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_12.pdf

    ГП008914_протокол_подведения_итогов_лот_№_13.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Эл.привод В51-06 к зад-кам (525)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (3494) 970-280, 970-279

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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