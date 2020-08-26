Наименование процедуры Аукцион в электронной форме по продаже МТР (плита дорожная, электрооборудование, ЗРА, трубы), принадлежащего ООО «Газпром НГХК», в Пуровском районе (ЯНАО).

Категория Аукцион

Адрес местонахождения имущества (объекта) ЯНАО, Пуровский район, 38-й километр автодороги Новый Уренгой – Коротчаево, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса

Номер извещения ГП008914

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

Предмет договора Клапан "НО" регулирующий фланцевый (51), 20 штук. Вывоз материально-технических ресурсов, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются покупателем, в стоимость лота не входят.

Начальная цена 66780.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 5000.00

Подавать заявки без использования электронной подписи Торги с ЭП

Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок