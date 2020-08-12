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    Главная / Торги / Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ»

    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 14:0012.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008910Дата и время окончания срока приема заявок Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ»МещанскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008910

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    09.08.2020 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_-_Свет_Импр.Команды.docx

    ГП008910_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Контактный телефон

    +7 495 543-88-88

    Факс

    +7 495 543-88-88

    Адрес электронной почты

    Makarova@comedyclub.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова-Миронова Татьяна Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Мещанский

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2020 14:00 GMT +312.08.2020 14:0012.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008910Дата и время окончания срока приема заявок Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ»Мещанский

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2020 14:0012.08.2020 14:0012.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008910Дата и время вскрытия заявок Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ»Мещанский

    Подведение итогов не позднее

    14.08.2020 12:0014.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008910Подведение итогов не позднее Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ»Мещанский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.08.202014.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008910Подведение итогов не позднее Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ»Мещанский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ»

    Начальная цена

    7 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/710142/name/5f3522a2e3b813.66143143

    13.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно Техническому заданию"

    Кол-во:

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