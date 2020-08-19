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Номер извещения
ГП008898
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по зачистке судовых танков для нужд Филиала «Мурманск» «Газпромнефть-Снабжение»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
08.08.2020 21:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 981 300-10-70
Адрес электронной почты
GPNS-Murmansk@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бахаровская Яна Алексеевна
Место рассмотрения заявок
Мурманск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право на заключение договора на оказание услуг по зачистке судовых танков для нужд филиала"Мурманск" "Газпромнефть-Снабжение"
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 13:30 GMT +319.08.2020 13:3019.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008898Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на оказание услуг по зачистке судовых танков для нужд филиала"Мурманск" "Газпромнефть-Снабжение"Мурманск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Право на заключение договора на оказание услуг по зачистке судовых танков для нужд филиала"Мурманск" "Газпромнефть-Снабжение"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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