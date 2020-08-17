Предмет договора

Здание (Нежилое здание, Здание учебного комплекса РОСТО, школа), общей площадью 5462, 8 кв. м, этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый номер: 74:33:0224001:9472, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55, корп. 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Право аренды на часть земельного участка площадью 3589,6 кв. м (пятно застройки здания) из состава земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:120 общей площадью 19723 +/- 49,15 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1. Здание (Нежилое здание, Здание ПТО), общей площадью 367,4 кв. м, кадастровый номер: 74:33:0224001:741 расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1, стр 1, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Право аренды на часть земельного участка площадью 479,4 кв. м (пятно застройки здания) из состава земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:120 общей площадью 19723 +/- 49,15 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1. Здания расположены на земельном участке общей площадью 19 722,84 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: техническая школа РОСТО, кадастровый номер: 74:33:0215001:120, с адресными ориентирами Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 55/1, сведения о зарегистрированных правах отсутствуют.