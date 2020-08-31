Поставка трубной продукции в изоляции для объектов "Куст газоконденсатных скважин № 1, №2" (з.389)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба 530х30-Е К60 с заводским антикоррозионным покрытием НЭП и заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-675-ОЦ, в том числе каждая вторая труба с противопожарной вставкой" Кол-во: 36.35

"Позиция 2" "Труба 530х30-Е К60 с заводским антикоррозионным покрытием НЭП и заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-675-ОЦ, в том числе каждая вторая труба с противопожарной вставкой" Кол-во: 93.3

"Позиция 3" "Труба 530х24-Е К60 с заводским антикоррозионным покрытием НЭП и заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-675-ОЦ, в том числе каждая вторая труба с противопожарной вставкой" Кол-во: 28.48

"Позиция 4" "Труба 530х30-Е К60 с заводским антикоррозионным покрытием НЭП и заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-675-ОЦ, в том числе каждая вторая труба с противопожарной вставкой" Кол-во: 144.25

"Позиция 5" "Труба 530х24-Е К60 с заводским антикоррозионным покрытием НЭП и заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-675-ОЦ, в том числе каждая вторая труба с противопожарной вставкой" Кол-во: 25.48

"Позиция 6" "Труба 530х30-Е К60 с заводским антикоррозионным покрытием НЭП и заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали стали ППУ-675-ОЦ, в том числе каждая вторая труба с противопожарной вставкой" Кол-во: 5.62

"Позиция 7" "Труба 530х30-Е К60 с заводским антикоррозионным покрытием НЭП и заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-675-ОЦ, в том числе каждая вторая труба с противопожарной вставкой" Кол-во: 119.15

"Позиция 8" "Труба 530х24-Е К60 с заводским антикоррозионным покрытием НЭП и заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-675-ОЦ, в том числе каждая вторая труба с противопожарной вставкой" Кол-во: 25.48

"Позиция 9" "Труба 530х14-К60-И4 KCV -44°C c заводским антикоррозионным наружным покрытием 1ЭП-Т с теплоизоляционным слоем из пенопо- лиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-675-ОЦ" Кол-во: 3.96

"Позиция 10" "Труба 426х20-К48-09Г2С KCV -44°C c заводским антикоррозионным наружным покрытием 1ЭП-Т с теплоизоляционным слоем из пенопо- лиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-560-ОЦ" Кол-во: 7.4

"Позиция 11" "Труба 530х30-Е К60 с заводским антикоррозионным покрытием НЭП и заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-675-ОЦ, в том числе каждая вторая труба с противопожарной вставкой" Кол-во: 17.86

"Позиция 12" "Труба 530х24-Е К60 с заводским антикоррозионным покрытием НЭП и заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-675-ОЦ, в том числе каждая вторая труба с противопожарной вставкой" Кол-во: 25.48