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Номер извещения
ГП008912
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубной продукции в изоляции для объектов "Куст газоконденсатных скважин № 1, №2" (з.389)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
09.08.2020 20:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14023
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Ekaterina.Makarova@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка трубной продукции в изоляции для объектов "Куст газоконденсатных скважин № 1, №2" (з.389)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 17:00 GMT +331.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008912Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции в изоляции для объектов "Куст газоконденсатных скважин № 1, №2" (з.389)Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2020 17:0031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008912Дата и время вскрытия заявок Поставка трубной продукции в изоляции для объектов "Куст газоконденсатных скважин № 1, №2" (з.389)Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2020 11:0030.10.2020 11:0030.10.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008912Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции в изоляции для объектов "Куст газоконденсатных скважин № 1, №2" (з.389)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции в изоляции для объектов "Куст газоконденсатных скважин № 1, №2" (з.389)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 36.35
Кол-во: 93.3
Кол-во: 28.48
Кол-во: 144.25
Кол-во: 25.48
Кол-во: 5.62
Кол-во: 119.15
Кол-во: 25.48
Кол-во: 3.96
Кол-во: 7.4
Кол-во: 17.86
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