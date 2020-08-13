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Номер извещения
32009389232
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту газопровода среднего и низкого давления по адресу: Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Епхиева, ул. Кучиева
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.08.2020 21:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
Почтовый адрес
362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
Контактный телефон
+7 8672 76-83-88
Факс
+7 8672 51-98-41
Адрес электронной почты
avsavr@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кодзаев Алан Хаджимуратович
Место рассмотрения предложений
Владикавказ
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Выполнение работ по капитальному ремонту газопровода среднего и низкого давления по адресу: Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Епхиева, ул. Кучиева
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 16:0019.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389232Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту газопровода среднего и низкого давления по адресу: Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Епхиева, ул. Кучиева Владикавказ
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту газопровода среднего и низкого давления по адресу: Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Епхиева, ул. Кучиева
Начальная цена
16 962 463,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
Адрес местонахождения
362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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