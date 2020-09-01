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    Главная / Торги / Поставка электроматериалов (лот 21)

    Поставка электроматериалов (лот 21)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2020 18:0001.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008894Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008894

    Уникальный номер закупки

    ЗЗ/20-0111-0171-0294-0173-0091-0191-0134

    Номер закупки

    ЗЗ/20-0111-0171-0294-0173-0091-0191-0134

    Наименование закупки

    Поставка электроматериалов (лот 21)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 19:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26 доб. 6307

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AEvseeva@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евсеева Александра Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2020 18:00 GMT +301.09.2020 18:0001.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008894Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2020 18:0001.09.2020 18:0001.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008894Дата и время вскрытия заявок 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 18:0025.09.2020 18:0025.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008894Подведение итогов не позднее 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 18:0025.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008894Подведение итогов не позднее 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа - 90 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    27.51.30.000

    Части бытовых электрических приборов

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удлинитель на катушке 50 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Фонарь переносной аккумуляторный светодиодный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Фонарь переносной аккумуляторный светодиодный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Устройство зарядное автоматическое"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Клещи токоизмерительные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Пакет аккумуляторов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Токоизмерительные клещи марки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Мегаомметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Батарейки"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Элемент питания алкалиновый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Щитовой потенциометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Арматура светосигнальная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Арматура светосигнальная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Арматура светосигнальная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Арматура светосигнальная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Арматура светосигнальная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Арматура светосигнальная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Трансформатор напряжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Изолента"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Изолента"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Изолента"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Изолента"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Изолента"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Лента клейкая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Лента клейкая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Шайба М6 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Гайка латунная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Гайка латунная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Гайка латунная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Гайка латунная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Гайка латунная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Гайка латунная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Гайка латунная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Шайба латунная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Шайба латунная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Шайба латунная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Шайба латунная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Вилка электрическая Евро 220В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Розетка одноместная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Розетка переносная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Вилка переносная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Розетка одноместная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Розетка 2-х местная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Розетка панельная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Розетка панельная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Выключатель одноклавишный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Выключатель одноклавишный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Щит распределительный навесной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Щит распределительный навесной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Наконечник ТМЛ 4-6-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Наконечник медный ТМЛ-6-6-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Наконечник медный ТМЛ-10-6-5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Наконечник медный ТМЛ-16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Взрывозащищенные кабельный ввод"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Муфта вводная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Муфта вводная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Муфта вводная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Бирка кабельная марк. У-134"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Стяжка кабельная 200х2.5мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Металлорукав"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Металлорукав"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Металлорукав"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Металлорукав"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Ограничитель перенапряжения"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Разрядник РВО-6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Ограничитель перенапряжения"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Вязка спиральная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 80"

    "Ответвительный прокалывающий герметичный зажим ОР 6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Зажим поддерживающий PS 16/120"

    Кол-во: 9

    "Позиция 82"

    "Зажим анкерный для проводов ввода"

    Кол-во: 9

    "Позиция 83"

    "Колпачок КП-22 для изоляторов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Светильник светодиодный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Светильник светодиодный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Светильник светодиодный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Взрывозащищенный светильник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Фотореле"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Лампа линейная люминесцентная"

    Кол-во: 25

    "Позиция 90"

    "Лампа линейная люминесцентная"

    Кол-во: 25

    "Позиция 91"

    "Лампа ртутная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 93"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 94"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 25

    "Позиция 95"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 25

    "Позиция 96"

    "Стартер"

    Кол-во: 25

    "Позиция 97"

    "Пост кнопочный ПКЕ-212/2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Коробка соединительная УСК 12.Н"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Коробка соединительная взрывозащищённая КП6-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Коробка соединительная взрывозащищённая КП12-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Коробка соединительная взрывозащищённая КП-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Кнопка ВК21-ВL"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Кнопка ВК21-ВА-3-2 (зелёная) НО"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Кнопка ВК21-ВА-4-2 (красная) НО"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "Кнопка ВК21-ВС-4-1 (красная) НЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 106"

    "Кнопка ВК21-ВА-4-2 (красная) НЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Переключатель LAY 5-BJ33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Переключатель ВК21-ВD21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Реле контроля фаз"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Выносной пульт управления ПУ-8100П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Заземление ЗППМ 35мм2 длинна 10м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Заземление переносное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "аккумулятор для ComAp"

    Кол-во: 3

    "Позиция 114"

    "Зарядное устройство аккумулятора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Зарядное устройство HT-CВ2420A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Устройство заземления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Заземляющий проводник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Измеритель параметров электробезопасности электроустановок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Фара ФР-ВС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "Фонарь-фара ФР-ВС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Силовой удлинитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Удлинитель силовой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "ТЭН электрический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Светильник светодиодный потолочный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 125"

    "Лампа люминесцентная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 127"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Лампа натриевая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Светильник светодиодный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 130"

    "Сменный аккумуляторный картридж"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Сменный аккумуляторный картридж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Сменный аккумуляторный картридж"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Лампа натриевая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Лампа натриевая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Лампа натриевая"

    Кол-во: 8

    "Позиция 136"

    "Дроссель ДРИ 1000Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Светодиодный светильник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Светильник светодиодный потолочный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Изолента"

    Кол-во: 80

    "Позиция 140"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 141"

    "Металлорукав в ПВХ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 142"

    "Металлорукав в ПВХ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 143"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Выключатель автоматический трехполюсный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Выключатель автоматический трехполюсный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Выключатель автоматический трехполюсный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Выключатель автоматический трехполюсный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Выключатель автоматический трехполюсный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Выключатель автоматический трехполюсный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Выключатель-разъединитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Выключатель-разъединитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "УЗО АВДТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "АВДТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "АВДТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Светильник светодиодный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Светильник"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Указатель высокого напряжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Контактор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 159"

    "Контактор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "КонтакторЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Контактор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 8

    "Позиция 166"

    "Патрон"

    Кол-во: 4

    "Позиция 167"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 168"

    "Пост кнопочный взрывозащищенный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "Пост кнопочный взрывозащищенный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "Пост кнопочный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 171"

    "Разрядник РВО-10 У1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 172"

    "Изолятор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 173"

    "Изолятор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 174"

    "Продкладка под изолятор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 175"

    "Продкладка под изолятор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 176"

    "Батарея "Крона""

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Колодка клемная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 178"

    "Колодка клемная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Евровилка прямая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Вилка кабельная ШК 4х60-В 60А 380В IP54"

    Кол-во: 3

    "Позиция 181"

    "Розетка двойная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 182"

    "Розетка накладная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "Выключатель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Выключатель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Вилка кабельная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "Розетка кабельная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Тестер напряжения"

    Кол-во: 3

    "Позиция 188"

    "Искатель скрытых коммуникаций"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Ультразвуковой измеритель расстояния"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Трубка термоусаживаемая черная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 191"

    "Трубка термоусаживаемая черная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 192"

    "Трубка термоусаживаемая черная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 193"

    "Трубка термоусаживаемая черная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 194"

    "Наконечник ТМЛ 16-8-6"

    Кол-во: 150

    "Позиция 195"

    "Наконечник ТМЛ 25-8-7"

    Кол-во: 150

    "Позиция 196"

    "Наконечник ТМЛ 35-10-10"

    Кол-во: 150

    "Позиция 197"

    "Бирка кабельная У134."

    Кол-во: 140

    "Позиция 198"

    "Хомут кабельный морозостойкий"

    Кол-во: 400

    "Позиция 199"

    "Хомут кабельный морозостойкий"

    Кол-во: 400

    "Позиция 200"

    "Автономный источник питания"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Заземляющий проводник"

    Кол-во: 6

    "Позиция 202"

    "Заземляющий проводник"

    Кол-во: 8

    "Позиция 203"

    "Разъединитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Аналоговые токоизмерительные клещи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Трехфазный вольтамперфазометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Контактор вакуумный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Контактор вакуумный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Контактор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Труба"

    Кол-во: 150

    "Позиция 210"

    "Труба"

    Кол-во: 150

    "Позиция 211"

    "Труба"

    Кол-во: 150

    "Позиция 212"

    "Терминал графический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 213"

    "Изолента"

    Кол-во: 110

    "Позиция 214"

    "Изолента"

    Кол-во: 17

    "Позиция 215"

    "Изолятор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 216"

    "Изолятор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "Клемная коробка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 218"

    "Клемма вводная силовая"

    Кол-во: 170

    "Позиция 219"

    "Контактор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 220"

    "Лампа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 221"

    "Лампа натриевая ДНаТ 250Вт E40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 222"

    "Лампа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 223"

    "Лампа"

    Кол-во: 100

    "Позиция 224"

    "Лампа"

    Кол-во: 30

    "Позиция 225"

    "Лампа"

    Кол-во: 50

    "Позиция 226"

    "Лампа"

    Кол-во: 200

    "Позиция 227"

    "Лента"

    Кол-во: 3

    "Позиция 228"

    "Металлорукав в ПВХ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 229"

    "Металлорукав в ПВХ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 230"

    "Металлорукав в ПВХ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 231"

    "Наконечник ТМЛ 16-8-6 (КВТ)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 232"

    "Наконечник ТМЛ 25-8-7 (КВТ)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 233"

    "Наконечник ТМЛ 35-10-10 (КВТ)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 234"

    "Наконечник ТМЛ 70-12-19 (КВТ)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 235"

    "Наконечник ТМЛ 95-16-24 (КВТ)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 236"

    "Наконечник ТМЛ 120-16-24 (КВТ)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 237"

    "Ограничитель перенапряжения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 238"

    "Комбинированные плоскогубцы 200 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 239"

    "Пост кнопочный взрывозащищенный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 240"

    "Пост кнопочный взрывозащищенный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 241"

    "Потенциометр"

    Кол-во: 40

    "Позиция 242"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 15

    "Позиция 243"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 15

    "Позиция 244"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 14

    "Позиция 245"

    "Разъединитель"

    Кол-во: 5

    "Позиция 246"

    "Выключатель-разъединитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 247"

    "Выключатель-разъединителт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Светодиодный светильник"

    Кол-во: 8

    "Позиция 249"

    "Стартер для люминесцентных ламп"

    Кол-во: 30

    "Позиция 250"

    "ТЭН для нагрева спокойного воздуха"

    Кол-во: 5

    "Позиция 251"

    "Печь ПЭТ-4 1кВт 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 252"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 253"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 3

    "Позиция 254"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 255"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 258"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 259"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 8

    "Позиция 260"

    "Прокладка под изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 261"

    "Светильник взрывозащищенный ВЗГ-200 (НСП-57М) IP65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 262"

    "Патрон Е27 карболитовый подвесной М12 4А 250В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 263"

    "Кабель"

    Кол-во: 150

    "Позиция 264"

    "Пост кнопочный ПВК-22ХЛ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 265"

    "Искатель скрытых коммуникаций"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Бирка кабельная У134."

    Кол-во: 400

    "Позиция 267"

    "Ультразвуковой измеритель расстояния"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Заземляющий проводник УЗА-2МК04."

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Заземляющий проводник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "Бирка кабельная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 271"

    "Бирка кабельная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 272"

    "Бирка кабельная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 273"

    "Бирка кабельная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 274"

    "Короб оцинкованный с крышкой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 275"

    "Короб оцинкованный с крышкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 276"

    "Крышки коробов оцинкованные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 277"

    "Лента изоляционная черная"

    Кол-во: 150

    "Позиция 278"

    "Лента изоляционная черная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 279"

    "Лоток кабельный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 280"

    "Металлорукав"

    Кол-во: 300

    "Позиция 281"

    "Металлорукав"

    Кол-во: 50

    "Позиция 282"

    "Металлорукав"

    Кол-во: 200

    "Позиция 283"

    "Металлорукав"

    Кол-во: 200

    "Позиция 284"

    "Наконечник кабельный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 285"

    "Наконечник"

    Кол-во: 100

    "Позиция 286"

    "Наконечник"

    Кол-во: 500

    "Позиция 287"

    "обогреватель"

    Кол-во: 5

    "Позиция 288"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 289"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 290"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 291"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 292"

    "Разъем для электромагнитного реле"

    Кол-во: 20

    "Позиция 293"

    "Реле"

    Кол-во: 8

    "Позиция 294"

    "Реле"

    Кол-во: 3

    "Позиция 295"

    "Реле"

    Кол-во: 3

    "Позиция 296"

    "Реле электромагнитное"

    Кол-во: 10

    "Позиция 297"

    "Реле электромагнитное"

    Кол-во: 10

    "Позиция 298"

    "Реле электромагнитное"

    Кол-во: 20

    "Позиция 299"

    "Реле электромагнитное"

    Кол-во: 10

    "Позиция 300"

    "Реле электромагнитное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "Розетка с заземлением на DIN-рейку"

    Кол-во: 5

    "Позиция 302"

    "Розетка с заземлением на DIN-рейку"

    Кол-во: 5

    "Позиция 303"

    "Сетевой фильтр-удлинитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 304"

    "Сетевой фильтр-удлинитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 305"

    "Стяжка кабельная (хомут) морозостойкая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 306"

    "Стяжка кабельная (хомут) морозостойкая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 307"

    "Стяжка кабельная (хомут) морозостойкая серии"

    Кол-во: 10

    "Позиция 308"

    "Трубка медная диаметр 8мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "Трубка медная диаметр 8мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 310"

    "Трубка термоусадочная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 311"

    "трубка термоусадочная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 312"

    "трубка термоусадочная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 313"

    "Трубка термоусадочная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 314"

    "трубка термоусадочная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 315"

    "трубка термоусадочная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 316"

    "Удлинитель сетевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Удлинитель сетевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "Хомут металлический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 319"

    "Хомут металлический"

    Кол-во: 30

    "Позиция 320"

    "Хомут металлический"

    Кол-во: 200

    "Позиция 321"

    "Хомут-стяжка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 322"

    "Шайба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "Шайба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "Шайба пружинная оцинк."

    Кол-во: 1

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