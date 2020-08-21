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Номер извещения
32009389219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) комбинированной дорожной машины МКД-У на шасси УРАЛ NEXT 55571-6151 или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 20:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Талаги, 8
Почтовый адрес
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Архангельск, 10
Контактный телефон
+7 818 263-17-21
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@arhaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Печурина Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Архангельск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) комбинированной дорожной машины МКД-У на шасси УРАЛ NEXT 55571-6151 или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 10:00 GMT +321.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389219Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) комбинированной дорожной машины МКД-У на шасси УРАЛ NEXT 55571-6151 или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»Архангельск
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009389219Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) комбинированной дорожной машины МКД-У на шасси УРАЛ NEXT 55571-6151 или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»Архангельск
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 16:0021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389219Подведение итогов не позднее Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) комбинированной дорожной машины МКД-У на шасси УРАЛ NEXT 55571-6151 или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»Архангельск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.08.202021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389219Подведение итогов не позднее Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) комбинированной дорожной машины МКД-У на шасси УРАЛ NEXT 55571-6151 или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»Архангельск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) комбинированной дорожной машины МКД-У на шасси УРАЛ NEXT 55571-6151 или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»
Начальная цена
5 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры АО АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Талаги, 8
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Архангельск, 10
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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