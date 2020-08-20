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Номер извещения
32009389099
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка концентрата СОЖ
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.08.2020 18:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Почтовый адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Контактный телефон
+7 499 750-40-50 доб. 1353
Факс
+7 499 750-40-50 доб. 1449
Адрес электронной почты
zakupki@npoit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царькова Екатерина Борисовна
Место рассмотрения предложений
Королёв
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка концентрата СОЖ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 11:00 GMT +320.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка концентрата СОЖКоролёв
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 11:0020.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009389099Дата и время вскрытия заявок Поставка концентрата СОЖКоролёв
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка концентрата СОЖ
Начальная цена
10 703,39
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ИТ
Все закупки и тендеры АО НПО ИТ
Адрес местонахождения
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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