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    Главная / Торги / Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.

    Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 21:0031.08.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008891Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008891

    Уникальный номер закупки

    130П/2/2020

    Номер закупки

    130П/2/2020

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.08.2020 17:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация_МБУ-250.7z

    Договор_Поставка_РКД_ШМР_ПНР.7z

    Приглашение_на_участие_в_тендере_(МБУ-250).pdf

    130П_2_Инструкция_для_участника_закупки.pdf

    Изменения_к_тендерной_документации_по_Лоту_130П_2_2020_(МБУ-250).pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 30-91-15 доб. 2111

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    savinvs@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савин Виталий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 21:00 GMT +331.08.2020 21:0031.08.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008891Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.Саратов

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2020 11:3020.09.2020 11:3020.09.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008891Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.Саратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202020.09.2020 11:3020.09.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008891Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратовская область, Пугачевский районРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по согласованию сторон (стандартное условие оплаты ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» — отсрочка платежа 60 календарных дней по факту подписания акта выполненных работ)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом."

    Кол-во: 1

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