Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008891 Уникальный номер закупки 130П/2/2020 Номер закупки 130П/2/2020 Наименование закупки Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС

Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС Юридический адрес 410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128 Почтовый адрес 410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В Контактный телефон +7 8452 30-91-15 доб. 2111 Факс (8452) 30-91-13 Адрес электронной почты savinvs@diall.ru Ф.И.О. контактного лица Савин Виталий Сергеевич Место рассмотрения предложений Саратов Закупки и тендеры Саратовская область Ключевые слова:

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