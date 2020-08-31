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Номер извещения
ГП008891
Уникальный номер закупки
130П/2/2020
Наименование закупки
Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.08.2020 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 30-91-15 доб. 2111
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
savinvs@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савин Виталий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 21:00 GMT +331.08.2020 21:0031.08.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008891Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.Саратов
Подведение итогов не позднее
20.09.2020 11:3020.09.2020 11:3020.09.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008891Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.Саратов
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.202020.09.2020 11:3020.09.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008891Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.Саратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка мобильной буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 250 метрических тонн с электрическим приводом.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская область, Пугачевский районРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
28.99
28.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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