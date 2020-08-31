Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей асфальтобетонных смесей, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009389064 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей асфальтобетонных смесей, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП Юридический адрес 127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6 Почтовый адрес 127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6 Контактный телефон +7 495 727-11-95 доб. 5923 Факс {} Адрес электронной почты avtodorzakupki@gmail.com Ф.И.О. контактного лица Бабаева Ирина Юрьевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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