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Номер извещения
32009389064
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей асфальтобетонных смесей, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.08.2020 17:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5923
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupki@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Бабаева Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей асфальтобетонных смесей, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 23:5930.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389064Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей асфальтобетонных смесей, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей асфальтобетонных смесей, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
Начальная цена
17 839 197,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
356 783,95 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ
Все закупки и тендеры АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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