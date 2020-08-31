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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей асфальтобетонных смесей, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей асфальтобетонных смесей, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389064Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей асфальтобетонных смесей, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009389064

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей асфальтобетонных смесей, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.08.2020 17:49

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_32009389064.pdf

    Документация_о_конкурсе.pdf

    Извещение.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5923

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабаева Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей асфальтобетонных смесей, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 23:5930.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389064Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей асфальтобетонных смесей, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей асфальтобетонных смесей, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

    Начальная цена

    17 839 197,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    356 783,95 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/747772/name/5f7b29d01c8946.80581917

    05.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа"

    Кол-во: 1.00000

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