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    Главная / Торги / Выполнение работ по установке анодных заземлителей электрохимзащиты (филиала "Кольцово" АО "Газпромнефть-Аэро")

    Выполнение работ по установке анодных заземлителей электрохимзащиты (филиала "Кольцово" АО "Газпромнефть-Аэро")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008876Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту системы электрохимической защиты на территории склада ГСМ АО «Газпромнефть – Аэро» филиал КольцовоМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП008876

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0044514-363-2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по установке анодных заземлителей электрохимзащиты (филиала "Кольцово" АО "Газпромнефть-Аэро")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.08.2020 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Почтовый адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Контактный телефон

    +7 495 777-26-01 доб. 1168

    Адрес электронной почты

    ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудов Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ремонту системы электрохимической защиты на территории склада ГСМ АО «Газпромнефть – Аэро» филиал Кольцово

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008876Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту системы электрохимической защиты на территории склада ГСМ АО «Газпромнефть – Аэро» филиал КольцовоМосква

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту системы электрохимической защиты на территории склада ГСМ АО «Газпромнефть – Аэро» филиал Кольцово

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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