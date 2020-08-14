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Номер извещения
ГП008876
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по установке анодных заземлителей электрохимзащиты (филиала "Кольцово" АО "Газпромнефть-Аэро")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.08.2020 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 1168
Адрес электронной почты
ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудов Сергей Анатольевич
Место рассмотрения заявок
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту системы электрохимической защиты на территории склада ГСМ АО «Газпромнефть – Аэро» филиал Кольцово
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008876Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту системы электрохимической защиты на территории склада ГСМ АО «Газпромнефть – Аэро» филиал КольцовоМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту системы электрохимической защиты на территории склада ГСМ АО «Газпромнефть – Аэро» филиал Кольцово
Официальный сайт, на котором размещена документация
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