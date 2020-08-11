3/1742 Поставка Арматуры согласно спецификации (Арматура ф6 = 2676п.м,арматура ф8 = 456 п.м, арматура ф12 =6844п.м., арматура ф14 = 8213п.м., арматура ф16 = 1989п.м.) с доставкой не позднее с 12.08.20 адрес доставки Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008878 Уникальный номер закупки Номер закупки 1742 Наименование закупки 3/1742 Поставка Арматуры согласно спецификации (Арматура ф6 = 2676п.м,арматура ф8 = 456 п.м, арматура ф12 =6844п.м., арматура ф14 = 8213п.м., арматура ф16 = 1989п.м.) с доставкой не позднее с 12.08.20 адрес доставки Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИЕЙ-М

Все закупки и тендеры УММ Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 208 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты sergey.inkov@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Иньков Сергей Олегович Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru