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Номер извещения
ГП008878
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
3/1742 Поставка Арматуры согласно спецификации (Арматура ф6 = 2676п.м,арматура ф8 = 456 п.м, арматура ф12 =6844п.м., арматура ф14 = 8213п.м., арматура ф16 = 1989п.м.) с доставкой не позднее с 12.08.20 адрес доставки Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
sergey.inkov@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Иньков Сергей Олегович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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3/1742 Поставка Арматуры согласно спецификации (Арматура ф6 = 2676п.м,арматура ф8 = 456 п.м, арматура ф12 =6844п.м., арматура ф14 = 8213п.м., арматура ф16 = 1989п.м.) с доставкой не позднее с 12.08.20 адрес доставки Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2020 16:00 GMT +311.08.2020 16:0011.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008878Дата и время окончания срока приема заявок 3/1742 Поставка Арматуры согласно спецификации (Арматура ф6 = 2676п.м,арматура ф8 = 456 п.м, арматура ф12 =6844п.м., арматура ф14 = 8213п.м., арматура ф16 = 1989п.м.) с доставкой не позднее с 12.08.20 адрес доставки Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
11.08.2020 16:0011.08.2020 16:0011.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008878Дата и время вскрытия заявок 3/1742 Поставка Арматуры согласно спецификации (Арматура ф6 = 2676п.м,арматура ф8 = 456 п.м, арматура ф12 =6844п.м., арматура ф14 = 8213п.м., арматура ф16 = 1989п.м.) с доставкой не позднее с 12.08.20 адрес доставки Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Подведение итогов не позднее
11.08.2020 18:0011.08.2020 18:0011.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008878Подведение итогов не позднее 3/1742 Поставка Арматуры согласно спецификации (Арматура ф6 = 2676п.м,арматура ф8 = 456 п.м, арматура ф12 =6844п.м., арматура ф14 = 8213п.м., арматура ф16 = 1989п.м.) с доставкой не позднее с 12.08.20 адрес доставки Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.08.202011.08.2020 18:0011.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008878Подведение итогов не позднее 3/1742 Поставка Арматуры согласно спецификации (Арматура ф6 = 2676п.м,арматура ф8 = 456 п.м, арматура ф12 =6844п.м., арматура ф14 = 8213п.м., арматура ф16 = 1989п.м.) с доставкой не позднее с 12.08.20 адрес доставки Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
3/1742 Поставка Арматуры согласно спецификации (Арматура ф6 = 2676п.м,арматура ф8 = 456 п.м, арматура ф12 =6844п.м., арматура ф14 = 8213п.м., арматура ф16 = 1989п.м.) с доставкой не позднее с 12.08.20 адрес доставки Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Начальная цена
761 412,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 20178
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