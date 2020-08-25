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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор подрядной организации, способной оказать услугу 11105 «Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами» для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2021-2025гг.

    Открытый конкурентный отбор подрядной организации, способной оказать услугу 11105 «Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами» для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2021-2025гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 13:3025.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008874Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на месторождении им. А. Жагрина, Западно-Зимнем ЛУХанты-МансийскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП008874

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0033990-303-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор подрядной организации, способной оказать услугу 11105 «Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами» для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2021-2025гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.08.2020 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56

    Контактный телефон

    +7 3467 37-29-53

    Адрес электронной почты

    UOZ@hantos.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самуткина Алина Алексеевна

    Место рассмотрения заявок

    Ханты-Мансийск

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на месторождении им. А. Жагрина, Западно-Зимнем ЛУ

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 13:30 GMT +325.08.2020 13:3025.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008874Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на месторождении им. А. Жагрина, Западно-Зимнем ЛУХанты-Мансийск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на месторождении им. А. Жагрина, Западно-Зимнем ЛУ

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 2

    Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на СВЧ Пальяновской площади Красноленинского месторождения

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 13:30 GMT +325.08.2020 13:3025.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008874Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на СВЧ Пальяновской площади Красноленинского месторожденияХанты-Мансийск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на СВЧ Пальяновской площади Красноленинского месторождения

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 3

    Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на Зимнем месторождении

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 13:30 GMT +325.08.2020 13:3025.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008874Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на Зимнем месторожденииХанты-Мансийск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на Зимнем месторождении

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

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