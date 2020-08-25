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Номер извещения
ГП008874
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор подрядной организации, способной оказать услугу 11105 «Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами» для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2021-2025гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.08.2020 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Контактный телефон
+7 3467 37-29-53
Адрес электронной почты
UOZ@hantos.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самуткина Алина Алексеевна
Место рассмотрения заявок
Ханты-Мансийск
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на месторождении им. А. Жагрина, Западно-Зимнем ЛУ
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 13:30 GMT +325.08.2020 13:3025.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008874Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на месторождении им. А. Жагрина, Западно-Зимнем ЛУХанты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на месторождении им. А. Жагрина, Западно-Зимнем ЛУ
Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на СВЧ Пальяновской площади Красноленинского месторождения
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 13:30 GMT +325.08.2020 13:3025.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008874Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на СВЧ Пальяновской площади Красноленинского месторожденияХанты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на СВЧ Пальяновской площади Красноленинского месторождения
Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на Зимнем месторождении
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 13:30 GMT +325.08.2020 13:3025.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008874Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на Зимнем месторожденииХанты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Обслуживание и содержание дорог, пользование частными дорогами на Зимнем месторождении
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