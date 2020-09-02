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Номер извещения
32009388805
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации на поставку товаров по номенклатурной группе: "Средства электрохимической защиты"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
Почтовый адрес
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Контактный телефон
+7 861 279-44-52 доб. 4452
Факс
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Адрес электронной почты
E.Kolyshnitsyna@gazpromgk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колышницына Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка анодных заземлителей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 11:59 GMT +302.09.2020 11:5902.09.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388805Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анодных заземлителейКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2020 12:0002.09.2020 12:0002.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009388805Дата и время вскрытия заявок Поставка анодных заземлителейКраснодар
Подведение итогов не позднее
07.09.2020 12:0007.09.2020 12:0007.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388805Подведение итогов не позднее Поставка анодных заземлителейКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка анодных заземлителей
Начальная цена
10 521 655,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 34.00000
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