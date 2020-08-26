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    Главная / Торги / Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk Civil

    Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk Civil

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389094Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk CivilКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009389094

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk Civil

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    07.08.2020 18:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Документация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КНИТУ

    Юридический адрес

    420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,

    Почтовый адрес

    420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68

    Контактный телефон

    +7 843 294-94-00 доб. 89872968736

    Факс

    Адрес электронной почты

    ogz135@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыжов Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk Civil

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 08:00 GMT +326.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389094Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk CivilКазань

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.08.2020 23:5928.08.2020 23:5928.08.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009389094Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk CivilКазань

    Дата и время проведения

    31.08.2020 09:0031.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009389094Дата и время проведения Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk CivilКазань

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2020 23:5901.09.2020 23:5901.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389094Подведение итогов не позднее Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk CivilКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202001.09.2020 23:5901.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389094Подведение итогов не позднее Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk CivilКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk Civil

    Начальная цена

    3 978 629,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО КНИТУ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КНИТУ

    Адрес местонахождения

    420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,

    420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Программное обеспечение Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD Annual Subscription. Предоставление неисключительных прав использования лицензий ПО: Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD Annual Subscription – дающее право получения технической поддержки через личный кабинет пользователя, обновление лицензий до новых версий в течении срока действия договора подписки, использование предыдущих версий программных продуктов."

    Кол-во: 17.00000

    "Позиция 2"

    "Программное обеспечение Revit Commercial Single-user Annual Subscription Renewal. Revit - BIM-моделирование архитектуры, инженерных коммуникаций и строительных конструкций Продление подписки на год."

    Кол-во: 10.00000

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