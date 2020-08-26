www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009389094
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk Civil
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
07.08.2020 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,
Почтовый адрес
420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68
Контактный телефон
+7 843 294-94-00 доб. 89872968736
Факс
Адрес электронной почты
ogz135@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыжов Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk Civil
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 08:00 GMT +326.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389094Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk CivilКазань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.08.2020 23:5928.08.2020 23:5928.08.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009389094Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk CivilКазань
Дата и время проведения
31.08.2020 09:0031.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009389094Дата и время проведения Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk CivilКазань
Подведение итогов не позднее
01.09.2020 23:5901.09.2020 23:5901.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389094Подведение итогов не позднее Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk CivilКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение годовых лицензий Программных продуктов Autodesk Civil
Начальная цена
3 978 629,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО КНИТУ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КНИТУ
Адрес местонахождения
420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,
420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17.00000
Кол-во: 10.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.