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Наименование процедуры
Открытый аукцион, на право заключения договора купли-продажи имущества: оборудование АГНКС. Собственник ООО Газпром трансгаз Краснодар
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением
Номер извещения
ГП008871
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
Комплект модулей 5х1МП /60-100-38/ЭПМ на раме заряженный хладоном 3656кг 2. Коллектор на 10 модулей 1МП/60х10х38/ ду 100мм
Начальная цена
407478.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
40000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 16:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2020 17:00
Дата и время проведения
08.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
47900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
http://gbes.ru/bargaining/
Наименование процедуры
Открытый аукцион, на право заключения договора купли-продажи имущества: оборудование АГНКС. Собственник ООО Газпром трансгаз Краснодар
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением
Номер извещения
ГП008871
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
1. Комплект модулей 5х1МП /60-100-38/ЭПМ на раме заряженный хладоном 3656кг 2. Коллектор на 10 модулей 1МП/60х10х38/ ду 100мм
Начальная цена
407478.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
40000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 16:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2020 17:00
Дата и время проведения
08.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
47900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
http://gbes.ru/bargaining/
Наименование процедуры
Открытый аукцион, на право заключения договора купли-продажи имущества: оборудование АГНКС. Собственник ООО Газпром трансгаз Краснодар
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением
Номер извещения
ГП008871
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
1. Комплект модулей 5х1МП /60-100-38/ЭПМ на раме заряженный хладоном 3656кг 2. Коллектор на 10 модулей 1МП/60х10х38/ ду 100мм 3. Комплект заглушек в составе: 1 1/4 В-32 шт. М52х2-48 шт.Дн-42 мм-40 шт.Дн-76 мм-20 шт.Дн-89 мм-10 шт.
Начальная цена
413730.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
41000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 16:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2020 17:00
Дата и время проведения
08.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
48900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
http://gbes.ru/bargaining/
Наименование процедуры
Открытый аукцион, на право заключения договора купли-продажи имущества: оборудование АГНКС. Собственник ООО Газпром трансгаз Краснодар
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением
Номер извещения
ГП008871
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
Лот № 4 - 4 единицы
Начальная цена
314586.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
31000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 16:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2020 17:00
Дата и время проведения
08.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
38900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
http://gbes.ru/bargaining/
Наименование процедуры
Открытый аукцион, на право заключения договора купли-продажи имущества: оборудование АГНКС. Собственник ООО Газпром трансгаз Краснодар
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением
Номер извещения
ГП008871
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
1. Комплект модулей 5х1МП /60-100-38/ЭПМ на раме заряженный хладоном 3656кг 2. Коллектор на 10 модулей 1МП/60х10х38/ ду 100мм 3. Комплект клапанов в составе:ОК-38/М52х2/ 48 шт
Начальная цена
448518.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
45000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 16:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2020 17:00
Дата и время проведения
08.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
52900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
http://gbes.ru/bargaining/
Наименование процедуры
Открытый аукцион, на право заключения договора купли-продажи имущества: оборудование АГНКС. Собственник ООО Газпром трансгаз Краснодар
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением
Номер извещения
ГП008871
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
Лот № 6 - 15 единиц
Начальная цена
1198230.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
120000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 16:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2020 17:00
Дата и время проведения
08.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
127900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
http://gbes.ru/bargaining/
Наименование процедуры
Открытый аукцион, на право заключения договора купли-продажи имущества: оборудование АГНКС. Собственник ООО Газпром трансгаз Краснодар
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением
Номер извещения
ГП008871
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
Лот № 7 - 13 единиц
Начальная цена
10602240.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1060000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 16:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2020 17:00
Дата и время проведения
08.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
1067900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
http://gbes.ru/bargaining/
Наименование процедуры
Открытый аукцион, на право заключения договора купли-продажи имущества: оборудование АГНКС. Собственник ООО Газпром трансгаз Краснодар
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением
Номер извещения
ГП008871
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
Лот № 8 - 13 единиц
Начальная цена
604008.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
60000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 16:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2020 17:00
Дата и время проведения
08.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
67900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
http://gbes.ru/bargaining/
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