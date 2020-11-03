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Номер извещения
ГП008882
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лот 1 комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки и Лот 2 комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Почтовый адрес
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Контактный телефон
+7 977 730-81-42
Факс
{}
Адрес электронной почты
anna.hubaeva@yenigun.com.tr
Ф.И.О. контактного лица
Хубаева Анна Не
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.11.2020 15:00 GMT +303.11.2020 15:0003.11.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008882Дата и время окончания срока приема заявок комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква
Дата и время вскрытия заявок
03.11.2020 15:0003.11.2020 15:0003.11.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008882Дата и время вскрытия заявок комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква
Подведение итогов не позднее
20.11.2020 16:0020.11.2020 16:0020.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008882Подведение итогов не позднее комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.11.202020.11.2020 16:0020.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008882Подведение итогов не позднее комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
100%
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в форме КП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
42.11.20.000
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.11.2020 15:00 GMT +303.11.2020 15:0003.11.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008882Дата и время окончания срока приема заявок комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква
Дата и время вскрытия заявок
03.11.2020 15:0003.11.2020 15:0003.11.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008882Дата и время вскрытия заявок комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква
Подведение итогов не позднее
20.11.2020 16:0020.11.2020 16:0020.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008882Подведение итогов не позднее комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.11.202020.11.2020 16:0020.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008882Подведение итогов не позднее комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указаны в форме КП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
42.11.20.000
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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