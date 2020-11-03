Лот 1 комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки и Лот 2 комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008882 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Лот 1 комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки и Лот 2 комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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