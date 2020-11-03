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    Главная / Торги / Лот 1 комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки и Лот 2 комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки

    Лот 1 комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки и Лот 2 комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.11.2020 15:0003.11.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008882Дата и время окончания срока приема заявок комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008882

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лот 1 комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки и Лот 2 комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 16:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КП_врем.дорога_Тимохово.xlsx

    Типовая_форма_Согл_о_Конфиденциальности.docx

    КП_врем._дороги_Хметьево_3.xlsx

    Техническое_задание_вр.дорога_СМР_Хметьево_v.2.docx

    Техническое_задание_СМР_Тимохово_v.1.docx

    ГП008882_Изменение_9_21.08.2020

    ДОГОВОР_временная_дорога_Тимохово.7z

    Документация.doc

    Документы_для_тендера.docx

    Техническое_задание_СМР_Хметьево_v.1.docx

    5_Опыт_выполнения_работ.docx

    Извещение.docx

    ГП008882_Изменение_4_14.08.2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕНИГЮН
    Все закупки и тендеры ЕНИГЮН

    Юридический адрес

    109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1

    Почтовый адрес

    109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1

    Контактный телефон

    +7 977 730-81-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    anna.hubaeva@yenigun.com.tr

    Ф.И.О. контактного лица

    Хубаева Анна Не

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.11.2020 15:00 GMT +303.11.2020 15:0003.11.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008882Дата и время окончания срока приема заявок комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    03.11.2020 15:0003.11.2020 15:0003.11.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008882Дата и время вскрытия заявок комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2020 16:0020.11.2020 16:0020.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008882Подведение итогов не позднее комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.202020.11.2020 16:0020.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008882Подведение итогов не позднее комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328 к автомобильной дороге общего пользования "деревня Тимохово - "Богородское кладбище" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    100%

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указано в форме КП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи д.Тимохово в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:71328Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указаны в договоре
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕНИГЮН
    Все закупки и тендеры ЕНИГЮН

    Адрес местонахождения

    109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "смр врем.дороги"

    Кол-во:

    Лот 2

    Комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.11.2020 15:00 GMT +303.11.2020 15:0003.11.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008882Дата и время окончания срока приема заявок комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    03.11.2020 15:0003.11.2020 15:0003.11.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008882Дата и время вскрытия заявок комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2020 16:0020.11.2020 16:0020.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008882Подведение итогов не позднее комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.202020.11.2020 16:0020.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008882Подведение итогов не позднее комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковкиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс работ по устройству временных дорог: автомобильной дороги от строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160 к автомобильной дороге общего пользования "Ленинградское шоссе - деревня Хметьево - полигон ТБО "Хметьево" , внутриплощадочной дороги и площадки для парковки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указаны в форме КП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    строительной площадки Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0020544:160Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Договоре
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕНИГЮН
    Все закупки и тендеры ЕНИГЮН

    Адрес местонахождения

    109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "смр врем.дорог"

    Кол-во:

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