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    Главная / Торги / Открытый аукцион, проводимый в электронной форме по продаже имущества: Имущественный комплекс Кущевская АГЗС», расположенный в станице Кущевская, Краснодарского края. Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Открытый аукцион, проводимый в электронной форме по продаже имущества: Имущественный комплекс Кущевская АГЗС», расположенный в станице Кущевская, Краснодарского края. Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2020 16:0007.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008866Дата и время окончания срока приема заявок Имущественный комплекс Кущевская АГЗС, расположенный в станице Кущевская Краснодарского края.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион, проводимый в электронной форме по продаже имущества: Имущественный комплекс Кущевская АГЗС», расположенный в станице Кущевская, Краснодарского края. Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)

    Номер извещения

    ГП008866

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ

    Предмет договора

    Имущественный комплекс Кущевская АГЗС, расположенный в станице Кущевская Краснодарского края.

    Начальная цена

    59078640.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5900000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    07-08-2020 15:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.09.2020 16:00

    Дата и время проведения

    08.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_(Информационное_сообщение).pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    5907900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ

    Юридический адрес

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Контактный телефон

    +7 495 781-59-29

    Адрес электронной почты

    info.gbes@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хабибулина Даниэла Рафаельевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гарипов Игорь Гаянович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info.gbes@bk.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 781-59-29

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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