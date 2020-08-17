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    Главная / Торги / Закупка СДТ по заявке № 422

    Закупка СДТ по заявке № 422

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 18:0017.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008862Дата и время окончания срока приема заявок Закупка СДТ по заявке № 422МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008862

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка СДТ по заявке № 422

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_исходящее_№_от__О_приглашении_к_участию_в_процедуре_запроса_предложений.docx

    01_Общая_часть.7z

    02_Техническая_часть.7z

    03_Коммерческая_часть_(ТКП).7z

    ГП008862_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14504

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    angelina.anyuhina@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анюхина Ангелина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка СДТ по заявке № 422

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 18:00 GMT +317.08.2020 18:0017.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008862Дата и время окончания срока приема заявок Закупка СДТ по заявке № 422Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2020 18:0017.08.2020 18:0017.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008862Дата и время вскрытия заявок Закупка СДТ по заявке № 422Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2020 18:0021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008862Подведение итогов не позднее Закупка СДТ по заявке № 422Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008862Подведение итогов не позднее Закупка СДТ по заявке № 422Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка СДТ по заявке № 422

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/791990/name/5fc75d9329d0e0.91636848

    02.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод ОГ I-90°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-1,5Dн-700/700-20°С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Отвод ОГ I-90°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-5Dн-1400/1400-20°С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Отвод ОГ I-45°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-5Dн-850/850-20°С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Отвод ОГ I-7°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-5Dн-500/500-20°С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Отвод ОГ I-6°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-5Dн-500/500-20°С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Отвод ОГ I-5°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-5Dн-450/450-20°С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Отвод ОГ I-3°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-5Dн-450/450-20°С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Отвод ОГ I-90°-273 (5 К48)-0,6(1,5)-C-5Dн-1650/1650-20°"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Отвод ОГ I-45°-273 (5 К48)-0,6(1,5)-C-5Dн-950/950-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Отвод ОГ I-7°-273 (5 К48)-0,6(1,5)-C-5Dн-500/500-20°"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Отвод ОГ I-6°-273 (5 К48)-0,6(1,5)-C-5Dн-500/500-20°"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Отвод ОГ I-5°-273 (5 К48)-0,6(1,5)-C-5Dн-500/500-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Отвод ОГ I-3°-273 (5 К48)-0,6(1,5)-C-5Dн-450/450-20°"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Отвод ОГ I-90°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-900/900-20°"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Отвод ОГ I-84°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-900/900-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Отвод ОГ I-83°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-850/850-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Отвод ОГ I-10°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-450/450-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Отвод ОГ I-7°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-450/450-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Отвод ОГ I-6°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-450/450-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Отвод ОГ I-3°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-450/450-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Отвод ОГ I-90°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-1400/1400-20°"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Отвод ОГ I-84°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-1300/1300-20°"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Отвод ОГ I-66°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-1050/1050-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Отвод ОГ I-60°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-1000/100-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Отвод ОГ I-28°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-650/650-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Отвод ОГ I-21°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-600/600-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Отвод ОГ I-20°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-600/600-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Отвод ОГ I-14°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-550/550-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Отвод ОГ I-12°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-550/550-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Отвод ОГ I-11°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-500/500-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Отвод ОГ I-9°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-500/500-20°"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Отвод ОГ I-8°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-500/500-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Отвод ОГ I-7°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-500/500-20°"

    Кол-во: 7

    "Позиция 34"

    "Отвод ОГ I-6°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-500/500-20°"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Отвод ОГ I-5°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-450/450-20°"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Отвод ОГ I-4°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-450/450-20°"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Отвод ОГ I-3°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-450/450-20°"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Отвод ОГ I-90°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-1.5Dн-325/325-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Отвод ОГ I-45°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-1.5Dн-200/200-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Отвод ОГ I-90°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-5Dн-1150/1150-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП"

    Кол-во: 7

    "Позиция 41"

    "Отвод ОГ I-45°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-5Dн-750/750-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Отвод ОГ I-7°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Отвод ОГ I-6°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Отвод ОГ I-5°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Отвод ОГ I-3°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Отвод ОГ I-90°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-1,5Dн-250/250-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Отвод ОГ I-45°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-1.5Dн-150/150-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Отвод ОГ I-90°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-5Dн-900/900-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП"

    Кол-во: 7

    "Позиция 49"

    "Отвод ОГ I-45°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-5Dн-650/650-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Отвод ОГ I-7°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Отвод ОГ I-6°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Отвод ОГ I-5°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Отвод ОГ I-3°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Отвод ОГ 90°-89(5 К48)-0.6-0.75-5DN-650/650-09Г2С-УХЛ KCV-20°"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Отвод ОГ 5°-89(5 К48)-0.6-0.75-5DN-300/300-09Г2С-УХЛ KCV-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Отвод ОГ 3°-89(5 К48)-0.6-0.75-5DN-300/300-09Г2С-УХЛ KCV-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Отвод ОКШ 90°-89(5 К48)-0.6-0.75-1.5DN-УХЛ KCV-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Отвод ОКШ 45°-89(5 К48)-0.6-0.75-1.5DN-УХЛ KCV-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Отвод ОГ 90°-57(5 К48)-0.8-0.75-5DN-500/500-09Г2С-УХЛ KCV-20°"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Отвод ОГ 5°-57(5 К48)-0.8-0.75-5DN-300/300-09Г2С-УХЛ KCV-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Отвод ОГ 3°-57(5 К48)-0.8-0.75-5DN-300/300-09Г2С-УХЛ KCV-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Отвод ОКШ 90°-57(5 К48)-0.8-0.75-1.5DN-УХЛ KCV-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Отвод ОКШ 45°-57(5 К48)-0.8-0.75-1.5DN-УХЛ KCV-20°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Отвод ОКШ 90°-1,5DN-108(7)-5,5-В-(-20°С)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Отвод ОКШ 90°-1,5DN-108(7)-5,5-С-(-20°С)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Отвод ОГ I 6°-108(7 К48)-5,5-0,6-5Dн-700/700-20 с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Отвод ОГ I 9°-108(7 К48)-5,5-0,6-5Dн-700/700-20 с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Отвод ОГ I 15°-108(7 К48)-5,5-0,6-5Dн-750/750-20 с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Отвод ОКШ 90°-1,5DN -159(5)-2,6-С-(-44°C) c заводским антикоррозионным наружным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-280-ОЦ, Lсвоб.=280 мм (Прибавить на коррозию 2 мм к расчетной толщине детали)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Отвод ОГ I 15°-159(5 К48)-2,6-0,75-5Dн-750/750-44 c заводским антикоррозионным наружным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-280-ОЦ, Lсвоб.=280 мм (Прибавить на коррозию 2 мм к расчетной толщине детали)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Отвод ОКШ 90°-1,5DN-159(10 К54)-8,3-С-(-60°С)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Отвод ОКШ 90°-1,5DN-159(5)-8,3-С-(-20°С)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Отвод ОКШ 60°-1,5DN-159(5)-8,3-С-(-20°С)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Отвод ОКШ 45°-1,5DN-159(5)-8,3-С-(-20°С)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Отвод ОГ I 5°-159(5 К48)-8,3-0,75-5Dн-700/700-20 с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Отвод ОГ I 3°-159(5 К48)-8,3-0,75-5Dн-700/700-20 с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Тройник ТШС 159(5 К48)х159(5 К48)-8,3-0,75-УХЛ с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Кольцо переходное КП-II-159(10х5 К48)-8,3-С-44 с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Кольцо переходное КП-II-159(9х5 К48)-8,3-С-44 с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40"

    Кол-во: 1

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