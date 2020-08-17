Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АРКТИК СПГ 2 Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Отвод ОГ I-90°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-1,5Dн-700/700-20°С" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Отвод ОГ I-90°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-5Dн-1400/1400-20°С" Кол-во: 3

"Позиция 3" "Отвод ОГ I-45°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-5Dн-850/850-20°С" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Отвод ОГ I-7°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-5Dн-500/500-20°С" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Отвод ОГ I-6°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-5Dн-500/500-20°С" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Отвод ОГ I-5°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-5Dн-450/450-20°С" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Отвод ОГ I-3°-219 (5 К48)-0,6-(1,5)-C-5Dн-450/450-20°С" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Отвод ОГ I-90°-273 (5 К48)-0,6(1,5)-C-5Dн-1650/1650-20°" Кол-во: 4

"Позиция 9" "Отвод ОГ I-45°-273 (5 К48)-0,6(1,5)-C-5Dн-950/950-20°" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Отвод ОГ I-7°-273 (5 К48)-0,6(1,5)-C-5Dн-500/500-20°" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Отвод ОГ I-6°-273 (5 К48)-0,6(1,5)-C-5Dн-500/500-20°" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Отвод ОГ I-5°-273 (5 К48)-0,6(1,5)-C-5Dн-500/500-20°" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Отвод ОГ I-3°-273 (5 К48)-0,6(1,5)-C-5Dн-450/450-20°" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Отвод ОГ I-90°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-900/900-20°" Кол-во: 3

"Позиция 15" "Отвод ОГ I-84°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-900/900-20°" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Отвод ОГ I-83°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-850/850-20°" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Отвод ОГ I-10°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-450/450-20°" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Отвод ОГ I-7°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-450/450-20°" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Отвод ОГ I-6°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-450/450-20°" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Отвод ОГ I-3°-114(5 К48)-0.6(1.5)-С-5Dн-450/450-20°" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Отвод ОГ I-90°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-1400/1400-20°" Кол-во: 3

"Позиция 22" "Отвод ОГ I-84°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-1300/1300-20°" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Отвод ОГ I-66°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-1050/1050-20°" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Отвод ОГ I-60°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-1000/100-20°" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Отвод ОГ I-28°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-650/650-20°" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Отвод ОГ I-21°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-600/600-20°" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Отвод ОГ I-20°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-600/600-20°" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Отвод ОГ I-14°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-550/550-20°" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Отвод ОГ I-12°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-550/550-20°" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Отвод ОГ I-11°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-500/500-20°" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Отвод ОГ I-9°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-500/500-20°" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Отвод ОГ I-8°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-500/500-20°" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Отвод ОГ I-7°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-500/500-20°" Кол-во: 7

"Позиция 34" "Отвод ОГ I-6°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-500/500-20°" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Отвод ОГ I-5°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-450/450-20°" Кол-во: 4

"Позиция 36" "Отвод ОГ I-4°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-450/450-20°" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Отвод ОГ I-3°-219(5 К48)-0,6(2,5)-С-5Dн-450/450-20°" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Отвод ОГ I-90°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-1.5Dн-325/325-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Отвод ОГ I-45°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-1.5Dн-200/200-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП" Кол-во: 3

"Позиция 40" "Отвод ОГ I-90°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-5Dн-1150/1150-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП" Кол-во: 7

"Позиция 41" "Отвод ОГ I-45°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-5Dн-750/750-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Отвод ОГ I-7°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Отвод ОГ I-6°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП" Кол-во: 3

"Позиция 44" "Отвод ОГ I-5°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Отвод ОГ I-3°-159(5 К48)-2.5(3.8)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-250-МП" Кол-во: 3

"Позиция 46" "Отвод ОГ I-90°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-1,5Dн-250/250-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Отвод ОГ I-45°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-1.5Dн-150/150-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Отвод ОГ I-90°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-5Dн-900/900-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП" Кол-во: 7

"Позиция 49" "Отвод ОГ I-45°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-5Dн-650/650-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Отвод ОГ I-7°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Отвод ОГ I-6°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП" Кол-во: 3

"Позиция 52" "Отвод ОГ I-5°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Отвод ОГ I-3°-108(7 К48)-1.0(1.5)-В-5Dн-450/450-20° с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана в МП оболочке ППУ-200-МП" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Отвод ОГ 90°-89(5 К48)-0.6-0.75-5DN-650/650-09Г2С-УХЛ KCV-20°" Кол-во: 5

"Позиция 55" "Отвод ОГ 5°-89(5 К48)-0.6-0.75-5DN-300/300-09Г2С-УХЛ KCV-20°" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Отвод ОГ 3°-89(5 К48)-0.6-0.75-5DN-300/300-09Г2С-УХЛ KCV-20°" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Отвод ОКШ 90°-89(5 К48)-0.6-0.75-1.5DN-УХЛ KCV-20°" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Отвод ОКШ 45°-89(5 К48)-0.6-0.75-1.5DN-УХЛ KCV-20°" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Отвод ОГ 90°-57(5 К48)-0.8-0.75-5DN-500/500-09Г2С-УХЛ KCV-20°" Кол-во: 5

"Позиция 60" "Отвод ОГ 5°-57(5 К48)-0.8-0.75-5DN-300/300-09Г2С-УХЛ KCV-20°" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Отвод ОГ 3°-57(5 К48)-0.8-0.75-5DN-300/300-09Г2С-УХЛ KCV-20°" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Отвод ОКШ 90°-57(5 К48)-0.8-0.75-1.5DN-УХЛ KCV-20°" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Отвод ОКШ 45°-57(5 К48)-0.8-0.75-1.5DN-УХЛ KCV-20°" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Отвод ОКШ 90°-1,5DN-108(7)-5,5-В-(-20°С)" Кол-во: 3

"Позиция 65" "Отвод ОКШ 90°-1,5DN-108(7)-5,5-С-(-20°С)" Кол-во: 4

"Позиция 66" "Отвод ОГ I 6°-108(7 К48)-5,5-0,6-5Dн-700/700-20 с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Отвод ОГ I 9°-108(7 К48)-5,5-0,6-5Dн-700/700-20 с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Отвод ОГ I 15°-108(7 К48)-5,5-0,6-5Dн-750/750-20 с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40" Кол-во: 4

"Позиция 69" "Отвод ОКШ 90°-1,5DN -159(5)-2,6-С-(-44°C) c заводским антикоррозионным наружным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-280-ОЦ, Lсвоб.=280 мм (Прибавить на коррозию 2 мм к расчетной толщине детали)" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Отвод ОГ I 15°-159(5 К48)-2,6-0,75-5Dн-750/750-44 c заводским антикоррозионным наружным покрытием Пк-40 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали ППУ-280-ОЦ, Lсвоб.=280 мм (Прибавить на коррозию 2 мм к расчетной толщине детали)" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Отвод ОКШ 90°-1,5DN-159(10 К54)-8,3-С-(-60°С)" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Отвод ОКШ 90°-1,5DN-159(5)-8,3-С-(-20°С)" Кол-во: 3

"Позиция 73" "Отвод ОКШ 60°-1,5DN-159(5)-8,3-С-(-20°С)" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Отвод ОКШ 45°-1,5DN-159(5)-8,3-С-(-20°С)" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Отвод ОГ I 5°-159(5 К48)-8,3-0,75-5Dн-700/700-20 с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Отвод ОГ I 3°-159(5 К48)-8,3-0,75-5Dн-700/700-20 с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Тройник ТШС 159(5 К48)х159(5 К48)-8,3-0,75-УХЛ с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Кольцо переходное КП-II-159(10х5 К48)-8,3-С-44 с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40" Кол-во: 1