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Номер извещения
ГП008862
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка СДТ по заявке № 422
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14504
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
angelina.anyuhina@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анюхина Ангелина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка СДТ по заявке № 422
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 18:00 GMT +317.08.2020 18:0017.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008862Дата и время окончания срока приема заявок Закупка СДТ по заявке № 422Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 18:0017.08.2020 18:0017.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008862Дата и время вскрытия заявок Закупка СДТ по заявке № 422Москва
Подведение итогов не позднее
21.09.2020 18:0021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008862Подведение итогов не позднее Закупка СДТ по заявке № 422Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка СДТ по заявке № 422
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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Кол-во: 5
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
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Кол-во: 1
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Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
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Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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